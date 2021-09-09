中國8月CPI按年增0.8%　豬肉價格大跌近45%　PPI升幅擴大至9.5%

9月9日，中國國家統計局公布，中國8月CPI年率0.8%，前值為1%，預期為1.1%。中國8月PPI年率9.5%，前值為9%，預期為9%。

CPI總體平穩

從按月看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月（7月）回落0.2個百分點。其中，食品價格由上月下降0.4%轉為上漲0.8%，影響CPI上漲約0.14個百分點。食品中，受多地散發疫情、強降雨及高温天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲8.6%和8.4%，漲幅比上月分別擴大7.3和7.4個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4%，降幅比上月收窄0.5個百分點；水產品大量上市，淡水魚和蝦蟹類價格分別下降3.3%和4%。

非食品價格由上月上漲0.5%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.2%，主要是受國際原油價格下降影響，汽油和柴油價格由漲轉降帶動；服務價格由上月上漲0.6%轉為持平，主要是受疫情影響，飛機票、旅遊和賓館住宿等出行類服務消費受到抑制，價格由漲轉降。

從按年看，CPI上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格下降4.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。食品中，豬肉價格下降44.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點。

據測算，在8月份0.8%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.2個百分點，比上月回落0.3個百分點；新漲價影響約為0.6個百分點，比上月擴大0.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI漲幅擴大

8月份，受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均有所擴大。

從按月看，PPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲0.9%，漲幅擴大0.3個百分點；生活資料價格持平。從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動國內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學制品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點；受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，國內燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2%和1.4%。

從按年看，PPI上漲9.5%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲12.7%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品製造業、化學纖維製造業價格漲幅在21.8%—57.1%之間，合計影響PPI上漲約7.9個百分點，超過總漲幅的八成。其中，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學制品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅分別擴大11.4、2.7和1.1個百分點，是按年漲幅擴大的主要原因。

據測算，在8月份9.5%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.8個百分點，比上月回落0.3個百分點；新漲價影響約為7.7個百分點，擴大0.8個百分點。