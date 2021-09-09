監管暫緩北水重現　港股處「固本培元」階段　可吼物管股｜許繹彬

隨著美國納指走強，以及在美的中概股走勢有回暖的跡象，加上國內「監管」聲音暫緩，帶動在港的科技股也有回穏的表現，北水更罕有地連續流入，主力大舉掃入騰訊（0700）及美團（3690），可見「北水」對科技板塊開始重獲信心。

候位吸納物管股

然而，儘管大市現階段暫能企穏26100點，唯見大市成交仍然不足而形成「悶局」，或會繼續出現「動盪」，並於26100附近作出角力。港股於七至八月已「元氣大傷」，現在處於「固本培元」階段實屬理所當然；建議投資者在現階可考慮候位吸納近日受國內地產股牽連的物管股，因為此類股份仍有穏定收入及可觀的盈利，當中不妨留意碧桂園服務（6098）。

另一方面，近日中美雙方再度爆發舌戰，內地官媒嚴打內地及國際「黑咀」，事源「金融大鱷」索羅斯發文緬懷美國前總統特朗普，更連番發言支持特朗普政府對中國發動經濟戰，並發炮評擊內地監管風潮，又指貝萊德的中國投資是個「錯誤」，進軍中國市場將令客戶虧損，及會危及美國安全，多番言論激發內地官媒批評其是「全球經濟恐怖分子」，亦令市場憂慮雙方制裁會再度來襲，投資者對此格外留神並有所防範。

喬治・索羅斯（George Soros）

中美舌戰 索羅斯影響力不如從前

然而，在美上市的中概股似乎不受影響，股價不跌反升，氣氛更有好轉的跡象。筆者認為，索羅斯當年確實有呼風喚雨的能力，掀起亞洲金融風暴，但此役之後，儘管其仍在市場上活躍，經常發表言論，但有感已沒有從前的影響力，因現今全球經濟體系與當年相比，美國的號召力已並非「隻手遮天」。近十年中國國力日漸強大，足以令美國憂慮及受威脅，筆者猜測，美國為阻撓中國掘起，才在這幾年作出一些「無風起浪」的行為。

但當今世代，資金流卻是各地經濟的泉源，因此單憑索羅斯幾句言論，是否會影響其他國家對中國的投資？筆者認為「談何容易」，因為早前由美方發起的中美貿易戰，美方作出損人不利己的「七傷拳」，到頭來真正「受傷」的美國還是中國，相信要待時間來找出答案。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗