Slash唔易做！調查指退休後每月開支近1.6萬　早部署能多存365萬

Slash（斜棟族（又稱斜槓族））近年成為年輕人職場新趨勢。年輕人透過不同崗位，將其多面手的才能展現出來。可是斜棟一族收入未必太穩定，加上欠缺僱主提供的退休福利，分分鐘「退而冇休」。香港永明金融調查發現，沒有退休規劃的受訪者預期退休後每月平均開支高達15,675元，退休收入未必可以應付退休生活。

反而早於28歲開始作出退休規劃的人士，可較40歲才開始部署者，多存約365萬元，累積總資產更可高達603萬元。

斜棟族可同時打6份工

斜槓族是年輕人職場新趨勢，同時從事多份工作，工作時間較彈性，自主安排時間，按個人喜好及優勢選擇工作，斜棟族更是一種生活方式的選擇，永明金融調查發現，斜棟族工作領域分佈廣泛，佔比最大是從事教師，其次是司機/外賣員/快遞員，當中一名受訪者同時有6份不同的工作，包括作家、歌手、編程員、攝影師、教師及藝術家。

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅（圖右）建議斜棟族，可以考慮作出強積金自願性供款。

斜棟族唔易做

雖然斜棟族可以彈性、自主安排時間，又可以發展個人興趣，但缺乏保障、收入不穩定，調查指出，近七成受訪斜棟族對退休規劃沒有清晰目標，認為退休很遙遠，預期會在40歲開始考慮退休計劃。沒有退休規劃的受訪者預期退休後每月平均開支高達15,675元，如退休收入不足以負擔開支，約34%受訪者退休後或有需要繼續工作而維持生活，分分鐘「退而冇休」。

28歲開始退休規劃可多存逾300萬

調查亦顯示，已有退休規劃的斜棟族，其開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄6,835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，而強積金投資則約佔6%，由於及早作出退休部署，平均預期每月退休開支高至18,443元。

永明金融指出，以年率化回報7%計算，累積資產會較40歲開始投資的人士多約365萬元，累積總資產可達603萬元。

如此看來，斜棟族及早規劃退休，更有保障，永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅建議，除了作強制性供款外，斜棟族可以考慮作出強積金自願性供款，當中的可扣稅自願性供款除了或可增加退休儲備外，更可提供扣稅優惠。成員可因應個人需要彈性安排該供款，非常適合嚮往自由的斜棟族。