傳停批新網遊爆羅生門　網易丁磊指假消息　騰訊股價先行瀉逾8％

內地早前限制未成年人打機，今日（9日）又傳出「加辣」遊戲監管，據報監管部門將暫停審批所有新網絡遊戲。消息拖累騰訊（0700）等一眾手遊股下挫，騰訊收報480元，跌8.48%；網易（9999）跌11.03%，收報133.9元。不過，分析師認為市場無須過份跟隨消息操作，最重要是投資者的注碼控制，由於騰訊比以前更加波動，故組合應該減少持倉佔比，又指水電煤環保等公用事業股更吸引。



《南華早報》引述消息人士報道，中國當局周三（8日）召集的一次會議，由中共中央宣傳部、國家新聞出版總署，與騰訊（0700）和網易（9999）的公司代表討論如何解決未成年人的遊戲成癮問題，由於今年上半年新遊戲的審批有點過於激進，將暫停審批新遊戲，但目前尚不清楚新遊戲審批的暫停令將持續多久。

而國家版權局並未公佈8月份的獲批遊戲名單，打破了自2019年5月以來每個月中旬或月底公佈新授權遊戲的慣例。

不過，有傳網易（9999）首席執行官兼董事丁磊在公司內網闢謠，直指為「假消息」。網易在港股方面今日收市跌11%，收報133.9元；美股方面，網易（美：NTES）盤前則跌5.17%。

騰訊延遲推出《英雄聯盟手遊》

而被視為騰訊股價催化劑的《英雄聯盟手遊》就被延遲推出，騰訊宣布延遲推出該款遊戲，原計劃下周三（15日）上市，目前則延遲至國慶假期後。《英雄聯盟手遊》於今年２月獲得遊戲版號，是５對５玩家的多人在線戰術競技遊戲，玩法與《王者榮耀》類似，市場憧憬成為新一隻電競大熱遊戲。

騰訊解釋，延後推遲遊戲是為了創造和保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪代號為「金克絲」的限量測試。又指，將額外為熱切等待的玩家增發豐厚的福利，並且其他相關活動依舊會正常進行。

豐盛金融資產管理董事黃國英指出，市場無須過份跟隨消息操作，最重要是投資者的注碼控制。（資料圖片）

黃國英：跟消息炒就死人

豐盛金融資產管理董事黃國英指，中國暫停新網遊的審批，對於騰訊而言，「未至於好不樂觀」，又認為市場無須過份跟隨消息操作，「一日好消息就買，一日壞消息就走，好快死人㗎！」。

黃國英指，近日有傳騰訊推出微信雲收費，假如每位用戶收費180元一年，這一筆是十分龐大的金額，就類似蘋果公司的做法。「莫非微信雲得咗，騰訊升50蚊又追過？聽日審批返遊戲又追過？」他認為，為最重要是投資者的注碼控制，由於騰訊比以前更加波動，故組合應該減少持倉佔比，「以前騰訊佔持倉5%的話，咪減到2%」。

被問到資金應改以投放在哪些板塊，黃國英便認為香港市場之中，二線板塊較為可取，例如是水電煤環保等公用事業股。他指出，過去這一類型股份即使錄得不俗的升幅，但當前的估值仍然偏低，加上今次的周期或較以往更長，故此更具吸引力。