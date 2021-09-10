中國平安成為華夏幸福第一大股東　惟實控人不變

被動之下，中國平安成為A股上市公司華夏幸福第一大股東。

9月9日晚間，華夏幸福發布《關於股東權益變動暨第一大股東變更的提示性公告》。消息一出，市場譁然，內地網友更是炸鍋。不少網友表示這是典型的炒股炒成了第一大股東，有人則調侃「平安地產來了」，也有人表示第一大股東都換了，華夏幸福應該改名成「華夏幸福平安」。

華夏幸福公告稱，金融機構於2021年8月23日至2021年9月8日以集中競價交易方式和大宗交易方式，強制處置華夏幸福控股股東華夏幸福基業控股股份公司持有的3,519.43萬股公司股份，佔華夏幸福當前總股本39.13億股的0.90%。本次權益變動後，平安人壽及其一致行動人成為華夏幸福第一大股東。

界面新聞報道，具體看，各方持股情況如下：平安人壽及其一致行動人平安資產持有華夏幸福25.19%的股份。華夏控股及其一致行動人鼎基資本管理有限公司、北京東方銀聯投資管理有限公司持股比例從25.82%減少至24.92%。

但華夏幸福表示，此次權益變動不會導致華夏控股作為公司控股股東、王文學作為實際控制人發生變化。

原因是，華夏幸福目前的9名董事會成員中，6名非獨立董事中的4名為華夏控股提名，3名獨立董事均為華夏控股推薦、董事會提名，華夏控股推薦和提名的董事佔董事會成員的多數。

平安人壽及其一致行動人平安資產管理有限責任公司已出具《說明函》，說明其無意願成為公司的控股股東或實際控制人，平安提名的只有兩名董事，不足三分之一；平安亦未向華夏幸福派駐高級管理人員。

9日晚間，平安人壽也回覆界面新聞記者稱，根據華夏幸福的相關公告，雖然該公司的第一大股東發生變化，但華夏幸福的實際控制人保持不變。平安人壽不是華夏幸福的實際控制人，作為華夏幸福的財務投資者的性質保持不變，公司也將繼續積極參與債委會的相關工作。

$中國平安保險(集團)股份有限公司(02318.HK)$

$中國平安保險(集團)股份有限公司(601318.SH)$

$華夏幸福基業股份有限公司(600340.SH)$