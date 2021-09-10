中國消費開支未來10年料急增　女性及家庭結構變化為主要動力

投行瑞銀發表報告預期，未來10年中國將佔全球消費更大的份額，到2030年可達到美國現在的水平，即超過17萬億美元（包括政府開支）；這意味着未來10年內地單是家庭消費增長將達6萬億美元（不計政府開支）。

據《路透》報道，報告預期中國未來10年將為全球消費增長貢獻約27%，相比之下，美國的這一比例預計為19%。報告預期中國將於2030年佔到全球消費開支約17%的份額（2019佔比為12%）。

報告相信，中國女性賦權（Female Empowerment）的提高和家庭結構的相關變化，可能會對這種消費增長的形態帶來重大影響；從該行回歸模型和情景分析推算，僅這些因素本身就將使內地家庭消費增長到2030年增加3.3至5.3萬億美元。

報告稱，以最樂觀推算5.3萬億美元的消費增加值計，八成是由內地女性收入增長帶動，單身家庭增加趨勢亦帶來25%的貢獻。

此外，報告指女性賦權、單身家庭上升、家庭人口減少及女性收入增長意味着人均消費開支預算提高，這將會導致租金、奢侈品、寵物、健康食品和旅行、住宿與休閒的需求上升，並可能帶動女性在啤酒中的消費增加。

該行預期，女性收入增加並將更多的資金配置於投資，這將有利資產管理及保險板塊。在單身家庭比例增加和家庭規模縮小的情況下，人均支出會更高，這將支持奢侈品、健康食品、啤酒、房地產、寵物及汽車的長期需求。

至於財務上更精明的女性加上持續的「國潮」趨勢，將有利國內化妝品牌和運動服裝。