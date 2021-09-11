恒指穿梭二萬六　北水大手買騰訊　ATMX最弱是她！

港股第三周回升，恒指在二萬六關穿梭，曾衝上26560點但又跌回25624點，最後上周累升303點或約1.2%，報26205點。恒生科指累升0.3%，三周累升14.5%，報6748點。



北水終結束三周淨流出，上周累計淨流入82.3億元，當中大手加倉騰訊（0700），全周淨買入近70億元。特別是周四和周五，北水分別錄得6.7億至6.6億元淨流入，但買入騰訊則分別達22.2億元和17.9億元，可見北水全以買入騰訊為主，否則仍是流出港股。

騰訊上周一度衝上500關口，最高見529元，回補了7月23日的下跌裂口，惟其後旗下重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出，並《南華早報》報道引述知情人士指，中國將暫停新網遊的審批，並急跌至479元。不過，《南華早報》其後改正指，中國暫時放緩對新網遊的審批。騰訊最後收報490元，全周升0.4%。網易（9999）同樣受累，周四裂口大跌11%，上周累跌5.5%，報138.1元。

上周表現最佳的藍籌為美團（3690），累升近6%。（資料來源：彭博）

美團無懼監管全周升6% 小米卻為ATMX最弱

上周表現最佳的藍籌為美團（3690），累升近6%。人力資源社會保障部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、餓了麼、滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴、騰訊等10家頭部平台企業開展聯合行政指導，並要求及時整改，對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合同，保障其合法權益。不過，政策出台無礙股價回升，北水上周亦增持約8億元。

然而，ATMX之中的小米（1810）卻表現最差，即使進行回購亦未能撑起股價，上周跌5.1%，報24.1元。內地媒體引述多位接觸零部件巨頭的知情人士透露，小米汽車初步希望在2024年上半年出車，及後三年，每年推出一款新車，而這三年的總銷量要達到90萬輛。不過，對於有關報道，小米回應不予置評。

恒生科指連彈三周，上周再升0.3%。快手更自8月20日64.5元低位反彈近五成。（資料來源：彭博）

快手低位彈近五成

恒指連彈三周，上周再升0.3%。快手（1024）自從公布獲納入港股通後便一直回升，並更由8月20日64.5元低位反彈近五成，而上周又大升8.1%，報97.45元，大幅跑贏科指。

另外，微盟（2013）亦升6%，報12.76元。公司密密回購。自普通決議案通過以來，累計進行9次回購，累計金額達9,815萬元，累計購回證券的數目為856.6萬股，佔已發行股份0.35%。至於表現最差的科指成分股為金蝶（0268），下跌6.2%，報26.4元，仍於20元至30元區間橫行。