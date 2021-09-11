中紀委﹕反壟斷並無禁區及例外　防止資本無序擴張

內地監管機構著力進行反壟斷行動，包括阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等大型互聯網公司，皆先後遭到監管機構作出罰款等懲處。中央紀委國家監委網站發文，就有關平台壟斷﹑競爭失序﹑無序擴張等問題，國家市場監管總局局長張工早前指出，保護及促進公平競爭要明確規則﹑劃出底線，設置好「紅綠燈」，夯實反壟斷及防止資本無序擴張的法治基礎。下一步市場監管部門將有力有序強化競爭監管，堅決反對壟斷﹑防止資本無序擴張，著力規範平台經濟競爭失序，營造公平﹑高效﹑有序的市場競爭環境。

文章指出，此前包括騰訊﹑美團及阿里等互聯網平台企業，分別接受反壟斷監管機構立案調查或處罰，又指出反壟斷並無禁區，沒有例外。強化反壟斷﹑深入推進公平競爭政策，不僅關乎「聽歌自由」﹑「平台選擇自由」﹑「付款方式自由」，更關乎保護消費者權益﹑市場公平競爭與健康發展。

文章又提及在今年1月，市監局接報對騰訊收購中國音樂集團股權涉嫌違法實施經營者集中行為立案調查。7月市監總局公布處罰決定，開出50萬元人民幣罰單。其後騰訊發聲明放棄音樂版權獨家授權的權利。

文章指出靠著近乎壟斷市場的版權份額，騰訊音樂在網絡音樂平台競爭佔據絕對領先優勢；又指出獨家版權本意是更好地保護版權，更好地服務及回報創作者，可是當利用資本優勢非理性搶奪版權資源，獨家版權就會變成一些平台築起市場壁壘的工具，背離初衷。

文章指出只有破除壟斷，才能充分激發市場市體創新活動及發展動力，進一步提高企業整體競爭力。