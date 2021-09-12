疫苗抽獎｜銀行公會大抽獎明天截止　幸運兒可獲10萬免找數簽賬額

為配合政府推動疫苗接種，商界推出多項優惠「谷針」。其中，香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎於7月26日推出，將於明天（13日）下午5時截止報名，周五（17日）隨機抽出65名得獎者。

銀行公會送出總值650萬元獎品

銀行公會指，有興趣參與的人士可於9月13日 （周一）下午5時前，到網站www.hkabluckydraw.hk登記，是次抽獎的設有65份獎品，各10萬元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。所有於9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久及非永久居民，並於8月31日或之前已於本地接種兩劑新冠疫苗者，均符合資格參加是次抽獎。

【登記步驟留意須知】

登記時，申請人需要提供完整的身分證號碼，及香港的流動電話號碼。填寫資料後，申請人需要留意，登記程序未完成，需要確認所提供的資料並提交申請。其後網站會提供一個登記編號，並指已完成登記。

需要注意，於完成登記後要保留有登記編號的頁面，以打印或螢幕截圖的方式作紀錄。而申請人一旦中獎，於領獎時將需要出示身分證正本。抽獎結果將於登記網站和報章上公布，而得獎者亦會收到電話及短訊的個別通知。​​​銀行公會將於9月17日，透過電腦隨機抽出65名得獎者。