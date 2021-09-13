調查：港人「疫」下網購月洗逾2600元　75%受訪者信任KOL推薦

疫情讓不少人改變消費習慣，讓網購進一步融入生活。VS MEDIA就港人在疫情下的消費模式，於今年7月以網上問卷訪問309名介乎18歲至45歲的香港市民。發現受訪者平均每月花費2,673元進行網購，逾七成半受訪者相信關鍵意見領袖（Key Opinion Leader「KOL」）推薦的產品或服務，並預計其將在後疫情時代繼續發揮影響力，帶動社交電商新消費模式的發展。

調查發現，近八成受訪者表示只要KOL發佈的內容富娛樂性，不太介意含有間接宣傳成份。而即使知道部份內容屬廣告或商業合作，73%受訪者仍傾向相信其推薦或分享。另外，超過九成半受訪者表示會對KOL所介紹的產品或服務感興趣，當中以餐廳及美食推介居首位（53%）；逾6成受訪女性對美容化妝產品或服務最感興趣，通訊及電子產品 （48%）則相對較受男性歡迎。

黃雅芬： 「KOL」成功搶攻主流 影響力或比明星更甚

VS MEDIA目前與全球1,000多位創作者合作，業務據點覆蓋中國內地、香港、台灣，以及新加坡，累計全球粉絲達2億。VS MEDIA創辦人兼行政總裁黃雅芬表示，「KOL」成功由小眾搶攻主流，其影響力或比明星更甚。調查就發現，77%受訪者偏向相信KOL多於明星推薦的產品及服務，同時有87%認為若商品獲KOL加持會瞬間成為潮流指標而提高購買意欲。

現時VS MEDIA的收入模式分為兩種，一是以中間人身分替旗下KOL接廣告，其次是旗下KOL進行直播帶貨，再跟他們進行分成。黃雅芬指，以往想找KOL合作的大多是大品牌，現時越來越多中小企產品看中KOL的影響力，紛紛找他們合作。而再疫情下，港人有不少時間留在家中，因此亦增加了觀看Youtube的時間。「Emi Wong、Coffee Lam等粉絲在疫情下最少有20至30%增長，另外比較小眾的Youtuber如手工藝、家居裝修等的增長速度亦十分快。」