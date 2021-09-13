中銀香港：已申辦跨境理財通業務　推逾百款產品

跨境理財通正式落實，三地銀行完成準備工作後，最快10至11月陸續展開跨境理財通服務。南向通和北向通各設1,500億人民幣單邊總額度，投資者個人額度為100萬人民幣，首階段只會開放中、低風險理財產品。



中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，中銀已提交參與「跨境理財通」業務的申請，並早已在前期作出大量準備，包括系統、產品、人員和相關流程已安排就緒，有信心成為首批見證開戶試點銀行之一。有關北向通的開戶流程，若港澳客戶早前已擁有有效人民幣帳戶，則毋須親身再在內地開立戶口，已可使用「理財通」服務；至於見證開戶方面，若目前在內地未有相關戶口，則需要監管機構進一步消息及批准。

中銀香港已和內地合資格銀行簽定合作協議，包括中國銀行廣東省和深圳分行，相信集團在大灣區內有1,000間分行和30,000名員工，有足夠能力為兩地客戶提供服務。

周國昌表示，隨着「跨境理財通」落實，有信心未來兩年客戶達雙位數增長。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，隨着「跨境理財通」落實，有信心未來兩年客戶達雙位數增長。目前估計已有超過100萬港澳居民擁有人民幣帳戶，截至今年7月，本港人民幣存款逾8,200億元，按年增加20%；首7個月人民幣基金的銷售量按年增加70%，可見香港客戶對人民幣產品和資產配置需求龐大。

在南向通方面，周國昌指出，截至2020年，大灣區人口逾7,000萬人，當中有3個城市人口逾1,000萬人，居民對理財產品的需求亦相對遞增，故中銀將會推出逾10間國際知名資產管理公司的產品，涉逾100款產品，當中接近8成屬基金產品，以供客戶選擇。