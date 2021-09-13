海運費飆漲　全球航運業收入創2008年以來新高

隨着經濟復甦，全球對商品和原材料需求持續走高，船運需求激增，但由於供應鏈在疫情的重壓下崩潰，港口堵塞、船隻延誤等問題不斷，船舶供應嚴重短缺。

這種供不應求的局面大大推高了全球海運費，同時也使全球航運業最近幾個月賺的盆滿缽滿，日收益創下了自2008年以來的最高記錄。

據《彭博》援引英國造船和航運市場分析機構Clarkson Research Services數據顯示，全球航運業8月日均收益高達37,400美元，為2008年以來最高點。同時，克拉克森航運指數已連漲11個月，為歷史最長紀錄。

幾乎所有類型船舶的租金都在飆升。

其中，集裝箱運輸是此次航運業繁榮的主要推手，租金漲勢迅猛並不斷刷新歷史紀錄。另外，散貨船租金創下11年高點，載車船租金創2008年以來的最高記錄，運載重型設備的普通貨船的價格也在飆升。但是同時，令市場驚訝的是，油輪公司們還在虧錢運輸石油。

1.集裝箱價格漲勢迅猛

從2020年開始，全球集裝箱價格「一飛沖天」，不斷創歷史新高，而這上漲勢頭還在延續。

據彭博數據，現在將一個40英尺的集裝箱從中國運到歐洲需要14,287美元，按年上漲高達500%以上，這也推高了玩具、自行車等商品的運輸成本。

世界最大的集裝箱航運公司馬士基在8月上調了2021年的利潤預期近50億美元。世界第三大承運商達飛海運表示，為維護長期客户關係，該公司正在凍結其現貨運輸的價格，另外，第五大船公司赫伯羅也突然宣佈凍結運價。換句話說，公司在讓利。該行業的利潤可見一斑。

2.散貨船收益創11年新高

除了終端商品外，經濟復甦也持續拉高了全球對原材料的需求，從而提高了運輸工業商品（煤炭、礦石等）的散貨船收入。近期散貨船的收益創下11年新高，並且幾乎沒有出現下降的跡象，預計在2021年餘下的時間裏對散貨船需求將繼續保持堅挺。

幹散貨和油輪公司Navios Maritime副董事長Ted Petrone表示，供需基本面將繼續保持樂觀。

值得注意的是，市場對集裝箱的需求激增導致一些散貨船開始轉向裝載集裝箱。雖然這種操作也能為企業帶來利潤，但事實上散貨船並不是為了運載集裝箱而設計的。

對此，航運公司Golden Ocean的首席執行官 Ulrik Andersen說：「這說明了目前航運市場正處於特殊情況。」

3.油輪價格走勢疲軟

疫情為多數航運板塊帶來了繁榮，除了油輪—油輪公司2021年大部分時間都在虧錢運輸原油。

年初市場普遍認為，夏季石油需求激增會使油輪受益。但是，歐佩克（OPEC）控制了原油大部分的產量，導致貨少船多的局面，油輪公司收入受到影響。

不過，隨着石油庫存下降，分析師預測石油價格將出現反彈。投資銀行Pareto Securities分析師Eirik Haavaldsen表示，隨着庫存減少和對油輪需求的走強，油價可能在10月份開始走高。

但就目前而言，油輪板塊走勢依然疲軟。