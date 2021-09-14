數碼通：5G家居寬頻月費未計劃調整　夥Foodpanda送寬頻路由器

數碼通（SmarTone）今日（14日）發表一份有關家居寬頻上網服務調查，當中調查多於1,000名顧客，發現超過一半受訪用戶認為現正使用的固網家居寬頻服務有進步空間。

同時，有70%受訪固網寬頻用戶認為，家中同時使用多個裝置共用寬頻時，會影響上網速度。高達30%村屋及近兩成單棟式樓宇住戶只有單一寬頻服務供應商選擇。亦有超過55%用戶對安裝固網寬頻因為需要拉線或預約或等候師傳安裝而感到不方便。

受訪者當中，有72%受訪固網寬頻用戶表示，表示對該公司的 5G 寛頻可插電即用服務感興趣試用。

該公司市場及銷售部主管林寶彤指，SmarTone Home 5G寬頻服務推出一年，計劃致動免拉線、免安裝、插電即用上網服務，致力解決市民使用固網寬頻的痛點。

林寶彤又指，相關5G寬頻計劃月費劃一收費148元，並設有7日試用期，SmarTone現有客戶可以月費138享用該服務。客戶除了需要繳交月費外，若租賃相關網絡路由器，亦需要支付額外租金約65元；另外客戶亦可選擇支付約2,160元購買。

被問到日後價格會否調整，林寶彤指，計劃屬於剛起步階段，客戶亦反映月費價格合理，所以暫時未有調整的打算。

SmarTone為可以更加簡單快捷地讓客戶感受5G家居寬頻服務，又宣佈與一站式生活平台foodpanda香港合作。市民只需透過foodpanda mall，亦可申請SmarTone Home 5G寬頻服務。寬頻路由器最快10分鐘便會送達客戶手上，推廣期內免運費。又續指，相關計劃詳情將於短期內推出。