高通擬逾40億美元收購瑞典汽車技術公司　劍指自動駕駛

據《財聯社》報道，近年來多家科技公司紛紛轉戰汽車自動駕駛領域，就連晶片公司也來湊熱鬧。據消息人士透露，高通公司正式提出以超40億美元的價格收購瑞典先進駕駛輔助系統技術商Veoneer，並擊敗了加拿大汽車零部件公司麥格納國際（Magna International）之前的報價。

據悉，高通已正式提出以每股37美元價格收購Veoneer。據知情人士透露，高通對Veoneer的Arriver自動駕駛部門深感興趣，該部門主要負責ADAS等技術的開發，並計劃收購完成之後，將非Arriver資產出售給私募公司或其他汽車商。

事實上，在這筆收購交易之前，麥格納曾於7月提出以每股31.25美元收購Veoneer，收購總金額為38億美元。原本雙方董事會均已宣佈達成收購協議。誰知高通半數殺出，並願意以每股37美元價格收購。若高通和 Veoneer就要約達成協議，麥格納有權進行還價。

根據相關媒體指出，麥格納將很難在這場收購競賽中獲勝，因為高通擁有擁有的130億美元現金及等價物，且市值高達1,620億美元。相比之下，麥格納的市值僅為240億美元，現金等價物價值為34億美元。

瑞信汽車業分析師Dan Levy表示，麥格納將可能會放棄此次收購，因為該公司部分投資者對這項收購案仍持有謹慎態度。而高通一直在試圖將其業務範圍拓展至智能手機之外，例如汽車晶片。

隨着新能源汽車快速發展，汽車防撞系統和自動駕駛系統已被多家晶片巨頭公司押注。例如，英特爾與近日宣佈，該公司旗下的自動駕駛汽車晶片公司Mobileye將與德國最大汽車租賃公司Sixt和技術公司Moovit合作，於2022年在德國慕尼黑推出自動駕駛出租車服務測試。

根據全球管理諮詢公司麥肯錫報告，到2030年，自動駕駛相關的新車銷售及出行服務創收將超過5,000億美元，這個市場並不絲毫亞於晶片和5G的重要性。

此外，高通開發的自動駕駛晶片已應用於奧迪、福特和長城等部分車型。