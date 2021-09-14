恒大系「三寶」急瀉　市值較年內高位蒸發萬億元　等於1.2間滙控

恒大系債務風暴持續升級，今日﹙14日﹚股價全線暴瀉！其中，中國恒大﹙3333﹚急瀉11.9%，收報2.97元；恒大物業﹙6666﹚瀉12%，收報4.03元；恒大汽車﹙0708﹚更暴瀉24.7%，收報3.88元。

經過漫長的「跌跌不休」，自今年高位計，上述三股蒸發了的市值依次為約1,931億元、約1,698億元及約6,639億元。換言之，受債務風暴拖累，恒大系「三寶」市值較今年高位合共蒸發約1.03萬億元，相當於1.2間滙控﹙0005﹚的市值。

恒大汽車現市值較年內高位蒸發逾6600億港元市值。﹙官方圖片﹚

改善流動性措施 未許樂觀

雖然公司市值蒸發如此巨大，但難言見底。撇除市場不絕的傳聞，中國恒大今日發出的通告，少有綜合交代集團業務及財務情況，情況未許樂觀。

先談賣樓本業，集團披露，今年6月、7月及8月的物業合約銷售金額分別為716.3億元﹙人民幣‧下同）、437.8億元及380.8億元，呈下降趨勢。而且，即使來到「金九銀十」的傳統內房旺季，集團已明言，持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，料9月銷售持續大幅下降， 導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

本業資金回籠受影響，只能寄望賣資產改善流動性。然而，集團明言為緩解流動性問題採取的其他措施，未取得預期效果。其中，出售恒大汽車及恒大物業持股，尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能售出亦言之尚早。其次，出售灣仔中國恒大中心方面，集團亦未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議，不能保證能夠簽訂出售協議。

恒大權益總額為4,110.4億元，惟面對流動性風險問題。﹙資料圖片﹚

借款近6,000億人幣

除了業務能見度外，恒大令投資者卻步的另一問題是其債務深度，外界多根據公司上半年業績，指出其總負債達1.97萬億元（3,050億美元），但須留意，如果只考慮借款﹙Borrowings﹚，金額則為5,718億元，相對手上現金則有1,616.3億元，當中近一半受到限制。如果只計借款及現金，中間差額達到4,102億元。

但須要強調，根據恒大中期業績，恒大權益總額為4,110.4億元，並非資不抵債，但當中不少是土儲、在建樓盤及關聯公司持股，如何解決流動性風險，成為外界最關心的問題。但肯定的是，即使恒大成功甩手恒大汽車、恒大物業及灣仔中國恒大中心，以今日收市價計，回籠資金也不多於600億元。

彭博今日引述知情人士透露，中國政府擬安排包括會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，以便對其財務狀況進行摸底調查，料是為恒大潛在的重組作相應準備。看來，要摸清恒大債務深度，需時不少。