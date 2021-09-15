甘比減持恒大套現　大劉「御用券商」反增持　貨值近3億

中國恒大（3333）近來負面消息不絕，股債續尋底，創辦人許家印更直言「我可以一無所有，投資者不能一無所有」，但恒大的支持者明面在減持，或許暗地裡在增持。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，被視為華人置業（0127）大股東劉鑾雄（人稱大劉）「御用券商」天發證券，上周三（8日）增持7,600萬股，約佔發行股數0.57%，由原來的821.7萬股大增至8,421.7萬股，以今日收市價3.71元計，當日貨值2.8億元。以現價3.02元計，貨值約2.36億元。

值得注意的是，當日中國恒大成交量錄1.57億股，而天發證券的增持量已佔去其中7,600萬股，相當於當日接近一半的成交。

截至昨日（14日），天發證券持股8,422.3萬股，佔已發行股份0.63%，

另一邊廂，資料顯示，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻於8月26日出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2,826萬元。

「大劉」劉鑾雄及妻子陳凱韻（甘比）。（視覺中國）

國家隊進駐恒大摸底

另外，恒大預計9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。而據《彭博》最新報道，中國政府安排聯合工作組進駐恒大，摸底其財務狀況。

報道指，中國正在召集一批會計和法律專家檢查恒大的財務狀況，在北京的敦促下，省級官員還派出額外的財政顧問和會計師評估恒大，工作組或是中國當局為恒大債務重組奠基。

報道又指，廣東官員拒絕了恒大創辦人許家印的的救助請求，廣東省政府鼓勵恒大相關銀行成立債權人委員會，此舉將允許貸方接管包括資產處置在內的重大決策。不過目前銀行仍在觀望，待內地監管部門首肯。