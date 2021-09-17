螞蟻集團貸款業務花唄接入徵信系統　自去年開始分批有序接入

針對花唄是否全面接入人民銀行徵信系統一事，花唄方面回覆稱，花唄自去年開始就在逐步、有序推進接入金融信用訊息基礎數據庫（即人民銀行徵信系統）的工作。

據《上海證券報》今日(17日)報道，花唄方面稱，在用户授權的前提下，花唄的相關訊息會逐步納入徵信系統。

新用户在開通花唄時需簽署《個人金融訊息使用及徵信查詢報送授權書》。客户同意簽署《授權書》後，將根據獲得的具體授信額度來源，授權重慶螞蟻消費金融有限公司或提供授信額度的銀行等機構，向人民銀行金融信用訊息基礎數據庫查詢/報送相關訊息。螞蟻消費金融有限公司是今年6月獲批成立的持牌金融機構。

查閲《授權書》發現，主要有兩條核心內容：同意被授權人向人民銀行金融信用訊息基礎數據庫查詢、使用用戶的信用訊息和信用報告；同意被授權人將用戶在使用授權業務中提交和產生的基本訊息、信用訊息（包括違約訊息）和其他相關訊息自行或委託重慶螞蟻消費金融有限公司報送至人民銀行金融信用訊息基礎數據庫及其他依法設立的個人徵信機構。

此外，支付寶花唄智能客服亦顯示，根據國家徵信管理部門要求，花唄正在逐步、有序進行徵信的報送工作。在獲得客户的授權後，客户花唄使用情況將報送人民銀行徵信系統。據了解，微粒貸、京東白條等此前也已經接入了人民銀行徵信系統。