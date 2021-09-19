陳茂波：正檢視本港債券市場「生態系統」　提升交易透明度及效率

上周焦點之一落在南向債券通即將啟動，財政司司長陳茂波今日（19日）於網誌表示，香港作為國家的國際金融中心發揮著獨特而積極的貢獻。當中每一步都是在風險可控的前提下推進。不論是今次的債券通「南向通」，抑或近期出台的「粵港澳大灣區跨境理財通」，都為促進人民幣的跨境使用提供巨大的有利條件。

陳茂波引述過去資料顯示，2014年開通的滬港通，首年的交易額不到2,000億元（人民幣．下同），隨後交投上升並擴闊到深港通，去年的全年交易額已超過15萬億元。

債券通情況也相近。2017年啟動的債券通「北向通」，平均每日交易額由初期的15億元，逐步擴大至現在的260億元，數年間增加約17倍。境外機構在內地持有的在岸債券，六成是通過債券通「北向通」買入，金額已增至最近約38,000億元，反映計劃獲得廣泛國際投資者支持。

債券通「南向通」詳情已於上周公布，並將在9月24日（周五）正式開通。（資料圖片）

債券通「南向通」讓港踏上新台階

債券通「南向通」詳情已於上周公布，並即將在9月24日（周五）正式開通，陳茂波認為，這將讓本港的債市發展踏上新台階。

陳續指，內地的機構投資者將可透過南向通，在本港債市進行多元化資產配置；更多的國際機構會考慮在香港發行債券。資金及發債體可進行更有效的配對。可留意的是，深圳市政府將到本港發行人民幣債券，是首次有內地的地方政府到本港發債；特區政府亦計劃在政府綠色債券計劃中，加入以人民幣計價的綠債。這些發展都意味香港債市的豐富度和活躍度可望大增，進一步激活市場發展。

陳茂波又提及，由自己擔任主席的香港債券市場發展督導委員會已展開工作，以全面檢視本港債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，以增加本港債券交易的透明度，提升交易效率。為使本港的金融服務更全面、更強，有必要為債券市場的深化發展創造更有利的條件。

陳茂波認為，通過未來三場選舉，落實愛國者治港的根本原則、以愛國者為治港主體，同樣是要做好風險管理。（資料圖片）

透過三場選舉落實愛國者治港

陳茂波指出，不論是在金融、專業服務，以至前海發展，及港深兩地在河套兩岸以及附近一帶的科技合作，都需配合基建以至生活及就業上提供方便。本港新界北和邊境一帶的發展規劃須加快檢視，把握好國家的發展機遇。

除政策和硬件配套，陳茂波認為，確保本港安全、穩定和積極務實也同樣重要。他指，今天香港將進行完善選舉制度後的首個重要選舉 —— 2021年選舉委員會選舉。下一步將是新一屆立法會選舉和行政長官選舉。

他認為，通過這三場選舉，落實愛國者治港的根本原則、以愛國者為治港主體，同樣是要做好風險管理。一方面避免香港再受外部勢力的干擾侵害，讓香港的發展重回正軌；另一方面創造有利環境，提升政府治理效能，並讓社會聚焦合力破解困擾香港已久的深層次問題，以切實提升市民的生活質素，為香港的長治久安開創新局面。