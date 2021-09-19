許正宇：新興業務屬新型態　監管措施非內地獨有

財經事務及庫務局長許正宇出席一個電台節目提到，在國家的「十四五」及前海規劃中，看到香港金融業有很多可以「發圍」的地方，例如南向債券通，以及「跨境理財通」，均可讓香港成為聚財中心和風險管理中心。

許正宇指出，由2017年至今，債券「北向通」的每日平均成交量增長約17倍，而即將於本周五（24日）開通的「南向通」亦能讓金融機構將債券託管、後勤支援等連帶金融服務搬到香港。

僅限專業投資者認購SPAC 是顧及散戶風險

提及近日內地對多個行業的監管政策，因而引發股市震盪，許正宇直言，監管措施不是內地獨有，相關業務機構都是新型態，導致監管方式要不斷轉變，形容是全球共同面對的問題。

另外，近日港交所（0388）就特殊目的收購公司（SPAC）上市機制諮詢市場建議僅限專業投資者參與認購及買賣，許正宇認為，只容許機構投資者參與，是慮及SPAC上市集資時並無往績，上市後籌集一筆錢來併購才知道買的業務、機構或公司是甚麼回事，如讓非專業投資者或散戶參與會有一定風險。

否認將不喜歡機構列入不利國安範疇

此外，許正宇表示，稅務局修訂《稅務指南》的出發點很簡單，就是要審視慈善機構工作與原本宗旨有否偏離，若有的話，當局就會採取行動，撤銷其稅務豁免。

許正宇否認將不喜歡的機構列入不利國安範疇，強調稅局會會根據專業守則來審視，現在只是追加國安因素。他又補充指，慈善工作本是導人向善，不是讓人透過慈善捐款「好心做壞事」。