內地限產令　鐵礦石價格高位冧五成　瑞銀料每噸跌穿100美元

國際鋁價上周一度衝上每公噸3,000美元大關，市場預期鋁供應持續受干擾、需求繼續增強，將持續支撐鋁價。惟另邊廂，鐵礦石期貨價格則跌至今年內低位，上周五（17日）每公噸報100.8美元，一周跌幅高達22%，創下2008年金融危機以來最差的一周；若與今年5月份觸頂（每公噸230美元）相比，跌幅已超過一半。

內地政府「限產令」衝擊鋼鐵業

外媒報道，鋼鐵業持續受到內地政府「限產令」的衝擊，甚至要求廠商將今年總產量保持在10億噸水平，以致中國粗鋼產量在7月和8月分別下降8%和12%，但仍較去年同期增長5%，數據反映內地若要實現政策目標，必須進一步減產，鐵礦砂將持續受壓。

報道引述分析預計，今年第四季及2022年整體建築業將會放緩，主要是中國恒大（3333）債務事件，彰顯中國內房景氣正在降溫。瑞銀分析師Myles Allsop表示，假若主營金屬冶煉和採礦業的巴西淡水河谷和中國公司力拓實現2021年目標產量，未來數月鐵礦石供應將會增加，屆時或會導致中國港口鐵礦砂庫存大幅攀升，恐防未來6個月鐵礦石價格的下跌幅度將超過預期。

鋼鐵業持續受到內地政府「限產令」的衝擊，甚至要求廠商將今年總產量保持在10億噸水平，以致中國粗鋼產量在7月和8月分別下降8%和12%，但仍較去年同期增長5%。（視覺中國）

瑞銀：鐵礦石供應過剩 商品價格將大跌

瑞銀早前亦表示，因預期下半年鐵礦石市場將出現供應過剩，故下調其價格的預期，估計未來數月將跌穿每噸100美元，明年均價每噸約89美元，低於此前預測的每噸101美元。

該行更預測，2023年更跌至每噸80美元，低於此前預測的每噸85美元。在主要礦商中，該行將世界第4大鐵礦石出口商Fortescue的評級由「中性」下調至「沽售」，並重申對必和必拓（BHP Group）保持「中性」評級。