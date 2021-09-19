恒大財富近400億理財產品到期　以「磚頭」找數　住宅打7.2折

中國恒大（3333）債務問題持續惡化，旗下子公司恒大財富亦因所售的理財產品到期，無法向投資人兌付而面對壓力。據內媒報道，恒大財富已啟動用實務資產兌付的工作，即用恒大的「磚頭」來兌付到期的投資理財產品。

恒大財富9月18日發佈公告，根據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。投資人若有實物資產兌付需求，可聯繫投資顧問或攜帶身份證、投資合同到各地接待地點諮詢辦理。

根據統計，逾7萬市民購買這類理財產品，當中包括恒大集團員工，其中有近400億人民幣的理財產品已經到期。

恒大財富亦公布，27個省級行政區的實物資產兌付專案工作辦公地址。除黑龍江和湖北分別設置3個和6個諮詢點外，其他省份（直轄市）均設1個諮詢點。

3種兌付方案 住宅以72折兌付

報道又指，根據上述兌付方案，恒大財富將提供現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付3種方案；投資人可以在3種方案中選擇其1，或者組合任2種及3種方案兌付。

其中，現金分期兌付只針對合約約定期限到期的理財產品，到期當月最後一個工作日支付產品本息的10%，以後每3個月支付10%，以此類推直到全部支付完畢。

恒大財富執行董事兼總經理杜亮指出，恒大各地區公司將把所有已取證未售的住宅公寓和商舖等資產拿出來。住宅、公寓、商舖和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。若資產折後價格低於所在地政府備案價，按當地政府要求的備案價操作。恒大將在每個月下旬辦理實物資產兌付工作，採取集中登記、線上集中選房的方式。