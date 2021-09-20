恒指險守二萬四　港地產股遭血洗　恒地最傷跌超13%

道指上周五跌166點，市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。路透日前報道指，中央要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺，今早本港地產股遭血洗。



【16：20】恒指全日插逾800點

恒生指數收報24099點，跌821點，成交1417.9億元；恒生科技指數跌2.8%，報6271點；國企指數跌301點，報8638點。

本港地產股重傷，恒地 （0012） 跌超13%，新地 （0016） 、新世界 （0017） 齊挫逾一成；長實（1113）跌近一成。

恒大系續下跌，中國恒大（3333）跌超一成，恒大地產（6666）挫逾11%，恒大汽車（0708）挫近3%。

內房債務危機，拖累內險股，中國平安﹙2318﹚瀉近6%，中國太保﹙2601﹚瀉逾3%，中國人壽﹙2628﹚瀉近4%。

另外，友邦保險﹙1299﹚瀉4.94%，報83.75元。

【15:33】恒指跌勢再度擴大

大市跌勢再次擴大，恒指最新報24087點，跌833點，國指最新報8627點，跌313點，科指最新報6263點，跌189點。

恒地最新報28.9元，跌13.3%。

【14:05】恒指跌幅收窄

港股午後跌幅收窄，最新報24146點，跌773點，國企指數最新報8642點，跌298點，科指最新報6280點，跌172點。

地產股仍處弱勢，恒地（0012）最新報28.95元，跌13.2%；新地（0016）最新報95元，跌9.9%。

【13:00】午後開市港股重上24000點

【12:15】港股中午收市跌965點

港股中午收報23,955點，跌965點；科技指數跌245點，報6,207點；國指跌377點，報8,563點。

本地地產股重挫，新地跌9%；長實跌8%；恒地跌一成二；新世界跌一成一。

陷入債務問題的恒大，再挫近一成七；恒大物業跌一成二。金融股亦急跌，友邦跌近6%；建行跌4%；平保跌7%。

平安保險發言人回應股價下挫時表示，集團戰略清晰，財務穩健，中期營運利潤保持了雙位數增長。公司在不動產相關的投資風險可控，保險資金不動產相關投資占比4.9%，遠低於監管要求。對市場傳言的主要風險房地產企業包括恒大等為零敞口。華夏幸福的減值撥備超過了60%，風險已經充分釋放。

【11:24】港股瀉近千點

港股瀉近千點，創今年新低！恒指跌幅稍收窄，現挫926點或3.72%，報23994點；國指挫367點或4.12%，報8572點；科指挫245點或3.81%，報6206點。大市成交額705億元。

恒地及新世界分別瀉11.69%及10.67%，為表現最佳的兩隻恒指成份股。另外，新地及長實亦分別瀉9%及7.25%。

其他表現差的藍籌包括︰碧服﹙6098﹚瀉9.32%、招行﹙3968﹚瀉9.14%、李寧﹙2331﹚瀉9%、吉利汽車﹙0175﹚瀉8.54%、比亞迪﹙1211﹚瀉8.08%。

恒大系急瀉，恒大﹙3333﹚現挫逾16%， 恒大物業﹙6666﹚瀉逾12%。

【11:01】 恒生指數瀉逾千點

港股爆小型股災，恒指瀉1008點或4.05%，報23912點。

除海底撈﹙6862﹚外，藍籌股全線失守，本地地產股及保險股成重災區，恒基及新世界瀉逾一成。

【11:01】 恒生指數跌逾900點

港股瀉逾900點，再創今年新低。恒指瀉928點或3.73%，報23992點；國指瀉369點或4.14%，報8570點；科指瀉263點或4.08%，報6189點。大市成交591億元。

本地地產股暴瀉，恒基、新世界、新鴻基及長實分別瀉11.8%、11.2%、8.8%及8.2%。

中國平安瀉7.52%，友邦保險亦瀉5.6%。

【10:15】 恒生指數跌800點

內房債務危機，拖累內險股。中國平安﹙2318﹚現瀉7.8%，報50.25元；中國太保﹙2601﹚瀉6.11%，報21.5元；中國人壽﹙2628﹚瀉5.1%，報12.28元。

另外，友邦保險﹙1299﹚瀉5.22%，報83.5元。

恒大系續下跌，中國恒大（3333）跌逾14%，恒大地產（6666）挫近8%，恒大汽車（0708）挫逾2%。

【09:57】 恒生指數跌近700點

內房債務危機，拖累內險股。中國平安﹙2318﹚現瀉6.1%，報51.2元；中國太保﹙2601﹚瀉4.8%，報21.8元；中國人壽﹙2628﹚瀉3.7%，報12.46元。

另外，友邦保險﹙1299﹚瀉3.6%，報84.95元。

恒大系續下跌，中國恒大（3333）跌逾12%，恒大地產（6666）挫近6%，恒大汽車（0708）挫2%。

【09:46】恒生指數跌近600點

港股跌幅進一步擴大至逾600點，跌穿24300點水平；科指跌2.5%，報6290點。

恒大系續下跌，中國恒大（3333）跌逾11%，恒大地產（6666）挫近4%，惟恒大汽車升0.67%。

恒地 （0012） 跌11%；新地 （0016） 跌逾8%；新世界 （0017） 破底跌逾7%；長實 （0013） 、信置 （0083） 亦跌逾%。

【09:31】恒生指數低開近300點

港股低開後跌勢加深，恒指現挫474或1.9%，報24446點。

中國平安﹙2318﹚瀉6.9%，低見50.7元。

路透日前報道指，中央要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺。本地地產股暴瀉，長實 （1113）瀉6.83%、 新地﹙0016﹚瀉7.2%、恒地﹙0012﹚瀉9.4%、新世界﹙0017﹚瀉5.2%、信置﹙0083﹚瀉6.5%。

【09:20】恒生指數低開近300點

恒生指數低開280點，報24640點；恒生科指低開72點，報6379點；恒生國指開報8828點，跌112點。

騰訊（0700）跌1.13%；小米（1810）挫0.43%，美團（3690）開跌1.58%，阿里（9988）跌0.45%，網易（9999）跌2.72%，快手（1024）則跌2.48%。

本港地產股下跌，恒地 （0012） 、新地 （0016） 、新世界 （0017） 、長實 （1113） 跌逾3%；平保 （2318） 續跌5%。