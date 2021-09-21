美股議息前急跌　港股中秋兩萬四攻防　蒙牛跌市顯強勢｜財經評論

港股昨曾一度跌逾千點，最後收報24099點，跌821點或3.3%。技術走勢上，恒指已觸及自2008年金融海嘯觸底以來的長期上升軌，盼在其上尋得支持，否則，如失守這條歷時13年的長期升軌，跌幅恐更深。



今日是中秋節，港股明日休市，至周四（23日）復市，並迎北水回歸。至於A股，今日繼續休市，明日才復市。

恒指成分股之中，蒙牛（2319）走勢硬淨，昨跌1.7%，報49.15元，距離53.85元歷史高位約8.7%，可留意股價表現。另外，碧桂園服務（6098）與富力地產旗下的富力物業簽訂股權轉讓協議，以不超過100億元人民幣的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司100%股權。富力物業承諾富良環球的2021年經審計扣非歸母淨利潤不低於5億元人民幣。

蒙牛走勢硬淨，昨跌1.7%，報49.15元，距離53.85元歷史高位約8.7%。（ 圖片來源：路透）

議息前美股暴跌 道指曾挫近千點

美國聯儲局周四公布議息結果，美股開市後愈跌愈深，道指一度挫近千點，收市跌614點或1.8%，報33970點。標指跌1.7%，收市報4357點。納指挫2.2%，收市報14713點。

投資者湧入債市避險，美國10年債息一度跌穿1.3厘，現處1.31厘。同時，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾爆升逾38%至28.79，最後升23.6%至25.7，摩根士丹利警告標指可能調整超過20%。

新地：從未收到「新任務」

市場上周五開始流傳中央要求本港地產商協助解決房屋問題的消息，令本地地產股暴跌，恒地（0012）、新世界（0017）、新地（0016）等均跌逾一成。不過，新地其後表示，從未收到媒體所稱的上述消息，新地亦從不贊成壟斷市場的行為。而地產建設商會執委會主席梁志堅表示，未聽聞中央官員與地產商會晤的消息。

同樣受政策掀起風波的濠賭股，澳門政府昨就修訂《博彩法》聽取賭企和博彩中介人的意見，六大賭企代表都有在諮詢會上發言，表示支持當局修訂《博彩法》的建議，但希望進一步釐清個別細節。今日可留意兩個政策板塊表現。

新地表示，從未收到中央要求本港地產商協助解決房屋問題的消息，同時亦從不贊成壟斷市場的行為。

晶片短缺 理想第三季要減產

汽車晶片短缺一直纏繞市場。理想汽車（2015）昨天收市後公布，受到馬來西亞新冠疫情的影響，其毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產，由於該晶片的供應恢復不及預期，預計今年第三季的汽車交付量約2.45萬輛，較原本預期的2.5萬輛至2.6萬輛少逾5.7%。

事實上，晶片短缺情況波及全球，日本本田（Honda）汽車宣布，日本廠8月到9月將較原計畫減產約6成；10月上旬也將減產約3成。豐田（Toyota）日前宣布減產，最新再公告日本國內14家工廠將實施暫時停產。日經新聞報導，豐田這14座廠房約有28條產線，其中27條都將暫時停產。至於美國福特（Ford）與通用（GM）早在9月初時已表示9月再進一步縮減生產規模，甚至通用被迫減產到公司最賺錢的卡車與運動休旅車（SUV）車種。