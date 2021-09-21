調查：外傭平均月薪5144元　十八區人工有高低　個別人工達兩萬

HelperChoice公布最新一份調查結果，根據該平台由去年9月至今年9月發布的招聘廣告，外藉家庭傭工的平均月薪達5,144元，較去年統計數字上升2.63%，相比2016年更是高出17%。至於同期政府訂立的最低薪金為4,630元則維持不變。

HelperChoice指，新冠病毒的影響下，不少願意來港工作的外藉家庭傭工，由於旅遊限制而無法赴港。根據香港入境事務處統計，自2020年以來，香港的外藉家庭傭工數目首次出現減少，由39.9萬人降至37.3萬人。

HelperChoice統計最新香港外傭在不同地區的薪酬水平。（HelperChoice）

僱主願意支付更高薪金聘在港外傭

隨著愈來愈少可聘用的家庭傭工，同時對新來的家傭有入境限制，導致香港家庭聘用外藉家傭的成本上漲。HelperChoice總經理Mahee Leclerc指，許多家庭願意給予更高的薪水，以尋求早已來港工作的外藉家傭，從而避免因為疫情而產生的額外時間及成本，例如是支付家傭的隔離檢疫費用。公司指，目前在海外招聘的費用最高可達15,000元，並需要長達3個月的時間。

在地區方面，HelperChoice調查發現，在香港不同地區工作的家庭傭工，她們的工資存在明顯差異。根據她們的工作地點，遵循前幾年的趨勢發現，生活在更富裕地區的家庭能夠給予更高的薪金。

統計指，2021年香港外俑工資最高的前五地區包括中西區、南區、灣仔、西貢和油尖旺。（HelperChoice）

統計指，2021年香港工資最高的前五地區分別是：中西區、南區、灣仔、西貢和油尖旺；外籍家傭的平均工資可能達5,318港元，部分僱主提供高達每月10,000至20,000元不等。

至於最低的五個地區是葵青、觀塘、黃大仙、元朗及屯門。這些地區的僱主平均提供薪金為4,866港元，僅比最低薪金4,630元僅高出236元，與2020年相比仍有所增加。

疫情令外傭財政負擔增加

調查結果又提到，縱使外傭薪金有所增加，但她們期待在香港生活有著更好的待遇。根據調查顯示，今年香港的外傭平均希望獲取的薪金達5,568元，主要是因為疫情令其面對一些經濟困難及更嚴峻的工作環境。

據HelperChoice和Enrich HK在今年6月對超過800名外傭進行調查，當中只有31%稱疫情未有影響財政狀況，當中353人表示有更多的開支，以及要向家人匯款更多。另外，亦有57名受訪者因為疫情而失去工作。