中國承諾不再新建境外煤電項目　500億美元投資或白花了

中國國家主席習近平9月21日在聯合國大會發表講話，就氣候變化問題宣佈「中國不再新建境外煤電項目」等重大政策，多位分析師認為，中國承諾將停止在國外建設燃煤電廠，可能使500億美元投資轉眼成空。

習近平在講話中提到，中國將幫助發展中國家建設綠色能源生產，並停止在國外建設燃煤發電廠。

《路透社》報道認為，習近平的聲明將對孟加拉、印尼、越南和南非等國的煤電擴建計劃產生深遠影響。

2018年，越南南部平順省的永新燃煤電廠一期BOT項目，該項目由中國南方電網投資，建成後將成為越南最先進的能源基地。（新華社）

路透社評論稱，儘管人們對習近平的聲明普遍持樂觀態度，但他措辭謹慎的聲明幾乎沒有透露任何細節，併為現有項目繼續進行留出了餘地。

路孚特首席碳分析師秦炎說：「退出海外煤電項目的具體細節尚未確定，包括時間表、資格、公私融資分離等，但我對這些細節不太擔心。當中國領導人宣佈這一目標時，聲明可以這麼簡單和簡短，但它將得到徹底執行。」

根據美國智庫Global Energy Monitor（GEM），這項宣佈可能影響到中國政府準備對44家煤電廠的撥款，總計500億美元。GEM認為，這有可能使未來二氧化碳年排放降低2億噸。

GEM煤炭項目主管Christine Shearer稱，中國宣佈的消息是今年氣候方面最重要的進展之一，因為這可能標誌着全球對煤電廠公開資金支持的結束。「我們會發現許多國家轉向替代能源發電，希望他們能得到支持以確保使用的是清潔能源。」

有環保團體表示，這將迫使中國銀行這樣的大型煤電項目貸款機構制定退出該行業的時間表。中國銀行提供資金支持的全球煤炭發電項目超過10千兆瓦。