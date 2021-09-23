人行推常備借貸便利操作方式改革　並實3000億元支小再貸款政策

9月23日，中國人民銀行召開電視會議，推動常備借貸便利操作方式改革，落實3,000億元人民幣支小再貸款政策，人民銀行黨委委員、副行長劉國強講話。

據中國人民銀行官網消息，會議指出，常備借貸便利利率是貨幣市場利率走廊上限，推動常備借貸便利操作方式改革，有序實現全流程電子化，有利於提高操作效率，穩定市場預期，增強銀行體系流動性的穩定性，維護貨幣市場利率平穩運行。人民銀行安排3,000億元支小再貸款額度是落實國務院常務會議部署、進一步加大對小微企業支持力度的重要舉措，有利於保障小微企業正常生產經營，增強信貸總量增長的穩定性。

會議要求，人民銀行各分支機構要高度重視，把推動常備借貸便利操作方式改革，管好用好新增3,000億元支小再貸款額度作為當前的重要工作來做，精心組織、狠抓落實。要積極穩妥推動常備借貸便利操作方式改革，優化操作流程，提高操作效率，按規定及時滿足地方法人金融機構合理流動性需求，有效防範流動性風險。要發揮好新增3,000億元支小再貸款額度的積極作用，儘快部署、從嚴審核、精準投放，引導地方法人金融機構積極主動對接小微企業融資需求，加快貸款投放進度，更好服務實體經濟。

人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行和地市中心支行主要負責同志參加了會議。