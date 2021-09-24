阿里退出芒果超媒　入股不足一年　虧損料超20億元人幣

入股不到一年，阿里退出芒果超媒。阿里還曾入股華誼兄弟、光線傳媒等媒體公司。

9月23日晚，芒果超媒發布公告稱，公司董事會審議通過《關於因杭州阿里創業投資有限公司擬協議轉讓股份豁免其履行股份鎖定相關承諾義務的議案》，杭州阿里創投擬將其所持公司93,647,857股股票（佔總股本5.01%）進行協議轉讓，協議轉讓完成後，杭州阿里創投將不再持有芒果超媒。

據《21世紀經濟》報道，去年12月底，阿里以66.23元（人民幣，下同）/股，受讓價款總計約62億元入股芒果超媒，併成為其第二大股東。

值得注意的是，阿里雖為芒果超媒重要股東，但其在芒果體系內話語權相當有限。阿里並未進入芒果超媒董事會，且雙方實際合作程度很難稱得上深入。

今年8月，芒果超媒完成新一輪定增。以每股49.81元價格向中移資本、中歐基金、興證全球基金等3家投資者發行9034萬股，募資44.99億元。在此輪定增中，作為中國移動子公司的中移資本耗資近30億再次入股芒果超媒6022萬股，加之2019年參與芒果超媒重組配套融資所持有的7095萬股，其總持股比例已超7%，一舉取代阿里創投成為芒果超媒第二大股東。

在2019年的融資時，中移動就已獲得芒果超媒一席董事會席位，中移動旗下咪咕文化董事長劉昕從2019年9月至今任芒果超媒董事。

同時，如阿里以協議方式成功轉讓其所持有的5.01%芒果超媒股份，湖南廣電旗下的芒果傳媒及中國移動旗下的中移資本，將成為芒果超媒唯二的超5%股份持有人，國資背景的兩者合計持股超63%，穩居芒果超媒股東前兩名。

另有接近芒果超媒人士向21世紀經濟報道記者分析，在現行政策環境下，綜合考慮本次協議轉讓體量，此次受讓方大概率為戰略性長期持股的國有主體。芒果超媒或將進一步強化國資國企「身份」，增強新監管形勢下的市場競爭力。

「行業監管形勢正在重塑網路各個領域的資本格局。從目前海外對中概股的觀望態度來看，美股上市的幾家長視頻平台公司未來獲得資本支持的力度將大大減弱。而芒果超媒，不但是長視頻領域唯一的國有控股公司，也是該領域唯一A股上市公司，屬於政策導向鼓勵的媒體融合發展方向。隨着國家對文娛綜合領域及網路行業的監管逐漸強化和完善，對監管的理解和適應能力，也成為長視頻平台穩健發展的關鍵因素之一，芒果超媒政策敏感度和相應自律措施是優勢。」前述人士表示。

財報顯示，上半年，芒果超媒營收78.53億元，按年增長36.02%；淨利潤14.51億元，按年增長31.52%。9月23日，芒果超媒報收41.31元，跌幅0.24%。靜態計算，阿里虧損20多億元。

此外，除開芒果超媒，阿里還曾入股第一財經、華誼兄弟、光線傳媒等媒體屬性公司。