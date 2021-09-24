恒大債務勢違約　內地10家國有大行回應恒大的風險敞口

恒大債務違約風險攀升引起廣泛關注，投資者的擔憂蔓延至上市銀行。當前，各銀行對恒大的風險敞口如何？是否有抵押等風控「安全墊」？是否計提撥備、抵禦潛在風險？

據《上海證券報》9月23日報道，9月23日，在「2021年北京轄區上市公司投資者集體接待日」活動上，工行、農行、中行、建行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、華夏銀行、北京銀行這10家上市銀行，均就相關問題回應投資者關切。

國有大行：對恒大開發貸款佔比較低

工行董事會秘書官學清表示，「工行一直堅持房地產貸款風險的前瞻性管理，實現風險有序釋放」。他指出，恒大集團作為上市公司及債券市場發行主體，會對國內外市場披露相關訊息；工行對其開發貸款佔比較低，採取了一系列風險控制措施。

建行董事會秘書胡昌苗稱，建行一直堅持穩健審慎的風險偏好，恒大集團在該行的貸款餘額較小，抵押充足，截至目前存量業務沒有逾期，總體風險可控。

「中行對恒大集團風險敞口較小，在金融同業中排名靠後。中行已密切關注恒大集團經營情況，做好項目貸後管理。」中行回應。

「目前恒大在郵儲銀行風險敞口額度為0。」郵儲銀行董事會秘書杜春野表示，截至6月30日郵儲銀行房地產開發貸款不良率為0。

農行董事會秘書韓國強回應稱，密切關注恒大的經營狀況，做好風險管理，已採取強化押品管理等風險控制措施，後續將繼續緊盯企業風險變化，充足計提撥備，保持資產質量總體穩定。

股份行及城商行：對恒大風險敞口存分化 努力壓降授信餘額

中信銀行行長兼財務總監方合英表示，中信銀行持續加強房地產行業授信管控，近幾年一直積極採取各項措施降低恒大表內外授信餘額。「截至8月末，恒大全口徑授信餘額已較2018年有大幅壓降。」

他表示，中信銀行高度關注恒大集團經營和資金狀況，對恒大可能存在的風險，已充分預估並做好準備，積極增提減值準備，增加風險抵禦能力。目前，恒大在該行貸款均有抵質押物，抵押物總體足值。

光大銀行風險管理部副總經理王海東表示，對恒大的全部授信業務餘額約54億元（人民幣，下同），且大部分有土地和在建工程抵押等增信措施；同時，結合當前形勢已審慎計提了減值準備，即使出現個案的極端負面情況，預計不會對該行資產質量造成實質性衝擊，不會改變該行資產質量穩中向好的總體趨勢。

「近一年來，本公司持續壓降恒大集團風險敞口並取得一定成效，貸款餘額較2020年6月末降低約15%。」民生銀行行長鄭萬春表示，該行與恒大集團業務合作主要集中於表內貸款，未投資恒大集團信用類債券，未通過理財、代銷、基金等模式與恒大集團開展合作；所有業務均按照貸款管理要求開展，沒有參與恒大集團任何隱形負債和表外融資。

鄭萬春表示，民生銀行與恒大集團業務合作主要集中在地產板塊中住宅開發類業務，未參與恒大集團汽車、文旅、健康、物業、金融等板塊業務，未參與地產板塊中的商業、酒店類項目，亦未與恒大集團開展任何供應鏈融資業務。

鄭萬春表示，恒大集團在民生銀行貸款均為住宅類項目融資，在以項目土地、在建工程抵押的同時，追加項目公司股權質押，集團提供連帶責任擔保。目前，項目融資的抵質押物整體足值有效。民生銀行與恒大集團的合作房地產開發項目均在經濟較發達的大灣區、長三角及中部地區省會城市。

「自恒大出現輿情以來，已對部分存量授信項目在原有基礎上追加抵押物及額外公司擔保等風險緩釋措施。同時，本公司對恒大存量項目進行了全面排查，對授信金額較大的授信項目升級管控措施，對項目公司公章、財務章、營業執照正副本、網銀複核UKey等強化管控，派駐專人現場盯銷售回款，強化資金支用管控。」鄭萬春稱，將持續關注恒大集團風險狀況。

華夏銀行董事會秘書宋繼清表示，恒大集團在該行業務規模較小，對該行正常經營活動不產生影響。

北京銀行行長楊書劍表示，目前北京銀行沒有對恒大集團的融資。截至6月末，該行房地產貸款佔比為9%。

房地產對公貸款佔比較低 對銀行資產質量影響有限

東吳證券銀行業首席分析師馬祥雲表示，今年以來，房地產市場外部環境壓力明顯增加，尤其高負債率的激進型房地產公司經營困難，公開市場中涉及房地產企業的債務違約也頻繁發生。

「對於銀行而言，部分陷入債務違約的房地產公司難以償還本息；同時從貸後管理的角度，銀行也會主動將有潛在風險的房地產對公貸款納入關注類或不良貸款的口徑。所以，房地產對公貸款的不良雙升是必然情形。」馬祥雲表示，「兩道紅線」嚴格限制房地產貸款額度，導致融資難度加大，而融資條件收緊的預期形成後，各家銀行發放貸款也會更審慎，進一步加大房地產公司的現金流壓力。

「根據2021年6月末的財務指標估算，仍有15家上市銀行未來需要繼續降低房地產貸款佔比。所以，房地產對公貸款將進一步降速甚至收縮。」但他也表示，由於房地產對公貸款佔比較低，對總體資產質量影響有限。截至6月末，41家上市銀行的對公房地產貸款佔比僅6.35%，對上市銀行總體資產質量的影響有限。

馬祥雲以26家數據完整的上市銀行為樣本組合說明，截至6月末，總不良貸款金額中7.2%是房地產對公貸款，多數銀行的房地產對公貸款對不良的貢獻度並不高。

據其測算，如果下半年樣本銀行的房地產對公不良貸款總金額再增加50%，同時合理假設2021年末總貸款按月6月末增長3%，則對總不良貸款率的邊際提高幅度僅5BP，即便極端假設下，房地產對公貸款的不良金額翻番，對總不良率的邊際提高幅度也只有10BP。