譚仔招股　認購前弄清三方面　首日有升幅可先獲利｜伍禮賢

較受本地投資者熟悉的譚仔國際（2217）於中秋假期後正式展開招股，同時由於近段時間大市表現比較波動，因此投資者或對認購譚仔心大心細。筆者認為，不管投資者最後是否決定認購，其值得認購或不值得認購的因素應需清楚。

一、譚仔目前所處估值

假設超額配售權未行使之下，按照目前譚仔3.33至4.17的招股價格範圍，譚仔上市後的市值介於44.6億元至55.9億元之間。而按集團最近2021財年的年度溢利2.88億元作為基準，集團上市後的靜態市盈率約為15.5倍至19.4倍的水平。

譚仔過去三年的收益規模介於15.6億元至17.9億元之間，處於相當規模的餐飲上市公司可參考翠華控股（1314）、富臨集團（1443）、敘福樓（1978）、太興集團（6811）等，而此四者之中前兩者最近財年錄得虧損，後兩者最近財年所對應的靜態市盈率分別為5.4倍及13.7倍，而四者的市值分別為4.0億元、2.4億元、7.4億元及16.5億元。

譚仔國際（2217）正進行招股，招股價介乎3.33至4.17元，每手1,000股，入場費4,212.02元，在10月6日公布結果，翌日正式掛牌。

至於營收規模達83.2億元及21.6億元的大家樂（0341）及大快活（0052），市值則為67.1億元及26.5億元，過去財年的靜態市盈率約為22.9倍及14.0倍。

從以上對比數據來看，譚仔在市值方面的估值相對行業來看是較為偏高的，而市盈率則大致與營收規模較高的大家樂及大快活看齊。

二、譚仔未來的增長動力

從譚仔招股文件資料，其近兩年的收益分別錄得8.7%、6.2%的按年增長，相信主要受益於門店數目增加所致。而最近一年的年度溢利大增，主要受惠年度獲得政策應對疫情發放的1.5億元大額補貼及1.17千萬租金補償所致。若撇除此因素，集團在溢利方面將連續兩年錄得下降。

相信未來，譚仔的增長動力仍來自門店數目增長，去年集團新增門店數目18家，而集團預計2022至2024財年的新增門店數為28、66及79家。相信投資者亦會關注疫情之下對餐飲行業帶來的影響將會如何演變。而根據集團招股文件資料，香港消費者食品服務業的零售總值在2020年出現急跌後，預計將呈現逐步回升的過程。惟預期到2025年，香港消費者食品服務業的零售總值才能恢復到接近疫情前水平（2018、2019）。

此外，在2023、2024財年，集團更多的新增門店將計劃在內地開設（分別為26及37家），內地市場成功與否，料將成為未來集團業績能否持續增長的關鍵。

根據譚仔招股文件資料，集團所消耗的食品及飲料成本在2019至2021年，佔各年度總收入的24.1%、22.8%及22.9%。（資料圖片）

三、譚仔未來的營運壓力

剛才分析過，香港消費者食品服務業的零售總值穩步復甦，以及集團在門店數目的增加，將成為譚仔的業務增長動力。那麼在壓力端，則更多表現在食材及勞動力成本方面。

根據譚仔招股文件資料，集團所消耗的食品及飲料成本在2019至2021年，佔各年度總收入的24.1%、22.8%及22.9%；而員工成本則分別 佔30.7%、31.9%及31.2%。換言之，食材及勞動力成本佔集團收入額超過一半以上。

同時，招股文件提及，香港過去5年餐廳員工月薪中位數的年均復合增長率為3.6%，而消費物價指數的年均複合增長率為1.8%。如何在擴展門店的同時，做好相關開支成本控制，或將成為未來前景的重要因素。

綜合上述三方因素，筆者總體認為譚仔的招股價範圍略為偏高，惟計及本地投資者具較高的認識度以及目前認購情況來看，首日錄得升幅仍具較高機會。投資者或可細注參與，如若首日有升幅則先行獲利。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份