鄭志剛張家朗合照　IG轉發動態　兩人皆為Coffee hunters｜溫多娜

2020東京奧運，香港運動員取得佳績，各界熱烈祝賀，並用各種方式對運動員表示支持和鼓勵，這股熱情至今未冷。

東京奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗最近回港，佢今日下午就在IG發布限時動態，大曬與新世界發展﹙0017﹚行政總裁鄭志剛的合照，相片所見兩人一同用膳，張家朗留言話「Thanks for having me !」鄭志剛其後亦有轉發貼文，補充一句「Coffee hunters」，看來二人都是「咖啡迷」。

張家朗、鄭志剛，一個劍擊場，一個商場，各自打拚，但共同話題絕對不少。皆因，除了咖啡外，溫多娜知道二人都中意「潮物」，尤其波鞋。未知大家有無發現，張家朗在奧運頒獎禮時，就身穿一雙Nike Dunk Low 「Team Green」。

至於鄭志剛，更不用溫多娜多講，之前「熱炒」的「Nike x Travis Scott x Fragment Air Jordan 1 High」，他亦擁有一對，而K11 MUSEA早前更舉辦過展覽，展出逾200對波鞋，坊間反應不俗。

有留意開新世界動向的讀者，都知道佢地集團好支持體育，早前復辦「維港泳」，又大力投資啟德體育園，相信鄭志剛同張家朗日後大把機會，飲住咖啡講體育。