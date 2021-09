鄭志剛張家朗合照　IG轉發動態　兩人皆為Coffee hunters｜溫多娜

2020東京奧運,香港運動員取得佳績,各界熱烈祝賀,並用各種方式對運動員表示支持和鼓勵,這股熱情至今未冷。

東京奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗最近回港,佢今日下午就在IG發布限時動態,大曬與新世界發展﹙0017﹚行政總裁鄭志剛的合照,相片所見兩人一同用膳,張家朗留言話「Thanks for having me !」鄭志剛其後亦有轉發貼文,補充一句「Coffee hunters」,看來二人都是「咖啡迷」。

張家朗、鄭志剛,一個劍擊場,一個商場,各自打拚,但共同話題絕對不少。皆因,除了咖啡外,溫多娜知道二人都中意「潮物」,尤其波鞋。未知大家有無發現,張家朗在奧運頒獎禮時,就身穿一雙Nike Dunk Low 「Team Green」。

至於鄭志剛,更不用溫多娜多講,之前「熱炒」的「Nike x Travis Scott x Fragment Air Jordan 1 High」,他亦擁有一對,而K11 MUSEA早前更舉辦過展覽,展出逾200對波鞋,坊間反應不俗。

有留意開新世界動向的讀者,都知道佢地集團好支持體育,早前復辦「維港泳」,又大力投資啟德體育園,相信鄭志剛同張家朗日後大把機會,飲住咖啡講體育。