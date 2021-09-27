諾獎得主克魯曼稱恒大非「翻版雷曼」　但可能是「babaru時刻」?

恒大債務危機成為國際焦點，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul R. Krugman）亦撰文發表其觀點，認為恒大並非中國的「雷曼風暴」，但有可能是泡沫爆破危機將至的先兆。

克魯曼在《紐約時報》撰文指，目前市場普遍看法均不認同恒大是另一個雷曼，但他強調這不代表一切安然無事。然而，他認為恒大的危機，顯示中國很可能正經歷「babaru時刻」。

「babaru」是日文的外來語，音譯自英文的「bubble」，意思即泡沫。在1980年代末期，日本當時經歷的正是「泡沫經濟」，不少資產價格飆升，特別是商用不動產，最終「泡沫」爆破價格全面崩跌。

克魯曼認為，雖然日本資產泡沫爆破沒有導致金融崩潰，卻讓日本經濟持續地疲軟，普遍認為原因是金融超載（financial excess）所帶來的的後遺症。由於日本企業舉債過度，使銀行壞帳過多，導致該國經濟疲態至今未能恢復過來，部分影響仍然遺留至今。

指投資佔中國GDP比重過高

克魯曼從多方面比較今天的中國與當年的日本，其中認為中國人口結構愈來愈近接近當初的日本，工作年齡人口在2015年已經見到頂峰，即使廢除生育限制的政策，人口下降趨勢在未來幾年無法逆轉。

另外，與當年日本的泡沫經濟相似的是，克魯曼認為現在中國的經濟也嚴重失衡，一方面消費者支出疲弱，但投資水位卻極高，當中投資支出佔GDP比率超過40%。

這位諾獎得主提出的結論是，中國或許可以一如以往地粉飾太平，使恒大事件「船過水無痕」，但問題遲早會出現。克魯曼甚至認為，或許恒大不是對中國經濟的終極考驗，但有可能是這個危機的先兆。克魯曼更提出一個質疑，中國能否有著日本社會的凝聚力，一同讓經濟慢慢放緩，而不觸發社會及政治危機。