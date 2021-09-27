海航重整草案終面世　彭博：10萬元以上債權清償方式含以股抵債

海航集團已進入重整程序逾半年，海航控股等11家公司的重整草案終面世，本周海航集團和海航基礎的重整方案也將陸續浮出水面。

據《彭博》報道，海航控股等11家公司重整案第二次債權人會議於今日上午9時召開，將對草案內容進行表決，草案當中，10萬元以上普通債權清償據悉包括以股抵債。

根據草案，對於普通債權，每家債權人10萬元人民幣或以下的部分由公司以自有資金一次性清償完畢。超過10萬元的部分普通債權中，除救助貸款外，每家債權人35.61%債權由股票清償，抵債價格為每股3.18元。

每家債權人餘下64.38%債權由海航集團等關聯方清償，具體方式以經裁定批准的海航集團等321家公司實質合併重整計劃規定為準。

對於調整後的有財產擔保債權，將由擔保人或建設工程所有權人留債清償，期限10年，以2022年為第一年，自第二年起逐年還本，還本比例從2%至20%不等。每年按照未償還本金的金額付息，留債利率按原融資利率與每年2.89%的孰低者確定。

微信公號「海航集團」（24日）消息，指出接到海南公安機關通知，海航集團董事長陳峰﹑首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。（路透社）

此前《21世紀經濟報導》報道指出，根據海航控股重整計劃，其負債規模將通過債轉股、大股東償債等方式大幅削減，而借貸利率、還款期限等留債條件將顯著優化，債務負擔將大幅削減。

據全國企業破產重整案件信息網，周日（26日）掛出的海航控股及其10家子公司重整計劃草案方案，至今共有4,915家債權人向11家公司管理人申報9,215筆債權，申報金額合計3,972.1億元人民幣。經管理人審查，已經提交法院裁定和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1,612.9億元。