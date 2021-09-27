大華銀行：內地官方無救助恒大跡象　或放緩收緊監管提振市場信心

新加坡大華銀行發表報告稱，中國恒大債務危機對中國經濟帶來的間接影響較難估計，該行認為中國政府可能會放慢收緊監管步伐以提振市場信心。



報告稱，儘管目前沒有跡象顯示官方會出手救助恒大，但政府有足夠誘因和資源防止局勢惡化至成為危及社會及金融穩定的系統性風險，尤其是在11月召開的中共十九屆六中全會及2022年初冬奧之前。

《路透》報道，大華銀行發表的2021年第四季度展望報告稱，中國7月至8月的數據顯示其經濟增長正失去動力。由於監管環境收緊，未來將有更多下行風險，而中國國內新冠個案清零的政策將繼續阻礙私人消費的復甦。

報告稱，內地目前已為超過七成的人口接種新冠疫苗，並將提供第三劑加強劑，而政府迄今採取的防疫措施再次肯定了在2022年2月的冬奧之前仍然不會通關。

至於中國恒大的債務問題也有可能對內地經濟產生更廣泛的影響，政府加強對房地產行業的監管將打壓投資需求。更大的擔憂是恒大事件影響蔓延至銀行和建築材料等其他行業以至消費需求，這可能會導致內地經濟進一步放緩，至於其他間接影響則更難估計。

大華銀行稱，該行對中國2021年經濟增長基線預測為8.6%，其中第三、四季增長分別為5.7%及5.1%（第一、二季增長分別為18.3%及7.9%）。該行認為恒大債危機對中國今年國內生產總值（GDP）的影響將少於0.5個百分點。

該行維持人行今年第四季將下調存款準備金率50個基點的預測，這將支持銀行增加貸款，並償還將於第四季到期的2.45萬億元人民幣中期借貸便利（MLF）貸款。

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