美國證交會增強對SPAC監管力度　擬收緊其會計標準

當地時間9月28日，據多位業內會計師和律師稱，美國證券交易委員會（SEC）擴大了對特殊目的收購公司（SPAC）的打擊力度，已經通知這些公司的審計師要更嚴格地核算這些殼中的流通股份。



《智通財經網》今日（29日）報道，這些人士指出，SEC工作人員已經私下通知負責SPAC審計工作的機構，這公司發行的「可贖回」股份必須被視為臨時（即所謂的「夾層」）股權，這打破了長期以來將其視為永久性股權的行業慣例。

這一變化將導致大多數SPAC無法滿足納斯達克資本市場層的最低股本要求，進而阻止在納斯達克上市的SPAC進入沒有股本要求的全球市場層。（納斯達克有三個層次，從高到低依次是：全球精選市場；全球市場；資本市場）

此次監管政策的變動意味着SEC今年（2021年）第二次收緊針對SPAC的會計指引要求。在過去18個月中，SPAC是華爾街一項蓬勃發展的業務。

雖然這一變化的長期影響尚不清楚，部分業內的律師和會計師表示，這可能意味着SEC正試圖長期顛覆整個SPAC市場。會計事務所Marcum LLP的首席執行官Jeffrey Weiner表示：「這既是會計處理方法的改變，也是SEC看待問題方式的改變。」

年內涉及SPAC交易達千億美元

SPAC是已上市的空殼公司，用於與私人公司合併幫助私人公司上市，這種做法避開了更為漫長的首次公開發行程序。今年到目前為止，SPAC交易的金額已經超過1,000億美元。

SEC表示，與首次公開募股相比，投資SPAC使投資者處於風險之中，因其初始監管審查較少。SEC已經加強了對該行業的審查，從營銷和費用到訊息披露、利益衝突和會計處理。

今年4月，SEC發布指導意見，建議數百個SPAC應將認股權證作為債務進行核算，引起了一波對SPAC的拋售潮。