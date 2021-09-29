花樣年先後遭機構降級　標普下調至「CCC」並列負面觀察

恒大債務事件波及其他內地房地產，其中花樣年（1777）的債務狀況亦引起市場開注。標普下調該公司發行人信用評級，及其已發行美元優先債券的長期發行評級，由「B」整調下降至「CCC」，並將其列入「負面」觀察。

該機構指，反映公司缺乏持續的溝通、不清晰的還款計劃，及不足夠的風險管理；同時指出，對驗證公司的還款計劃及時機困難。該機構又解釋，將其列入「負面」觀察是反映其於未來數周落實還款計劃的風險上升。

標普早前表示，由於花樣年降低成本和資產出售計劃，將導致業務需要的資源被移走，預計其營運穩定性將受到考驗。該機構續補充，該公司在執行其計劃以應對龐大的離岸債券到期會面臨不確定性。

穆迪、惠譽亦下調花樣年評級

穆迪於周一（27日）亦將花樣年的評級下調，給予「B3」評級，「負面」觀察，原因是考慮到該公司融資渠道減弱，而到期債務規模可觀，再融資風險上升。惠譽亦給予「B」評級，展望亦為「負面」。

根據《彭博》本月初報道，花旗和瑞信的私人銀行部門據稱已停止接受花樣年的債券作為抵押物。根據彭博資料顯示，目前花樣年有39億美元未償美元債餘額，截至今年6月30日止，該公司現金和現金等價物為42億美元，負債為129億美元。

今早花樣年及旗下彩生活（1778）因涉及重大項目出售，宣佈停牌。

內地房企巨頭中國恒大債務問題升溫，日前惠譽將花樣年（1777）評級展望從「穩定」調低至「負面」，並確認該公司發行人信用評級及其已發行美元優先債券的長期發行評級為「B」。

最新惠譽將花樣年的長期發行人違約評級從「B+」下調至「B」，展望維持負面，主要反映上半年資金回籠較期低，2022年到期債券再融資的不明朗因素上升。

標普早前表示，由於花樣年降低成本和資產出售計劃，將導致業務需要的資源被移走，預計其營運穩定性將受到考驗。該機構續補充，該公司在執行其計劃以應對龐大的離岸債券到期會面臨不確定性。標普又稱，負面展望表明如果該公司沒有及時執行計劃，以致其流動性仍然不足以應對到期債務，那麼標普可能會下調其評級。