研究：疫情下大型商場人氣「大翻身」　靠做對呢三招

經歷了一年多，疫情開始常態化、限聚令亦逐漸放寬，商場各色各樣的營銷活動及優惠能否維持它們的高人氣，在此逆境中求生？能在衆多商場中突圍而出的又憑著什麽特質呢？慧科訊業（Wisers）發表《香港購物商場人氣排行榜》研究報告。

該報告是運用人工智能系統，偵測並追蹤全港310個商場的社交媒體數據。從2021年上半年《香港購物商場人氣排行榜》可見，與去年全年排名比較，除K11 MUSEA維持榜首排名不變、海港城上升5級至第二位外，第三位的時代廣場（去年排名55位）、第四位的新世紀廣場（去年排名28位）及第五位的Mira Place（去年排名78位）均較去年排名大幅躍升。

2021年上半年十大購物商場人氣排行榜（Wisers慧科訊業提供）

此外，數據顯示，今年上半年有關商場的網絡帖文共有24萬條，相比去年同期的帖文量多出22%，而互動量更出現74%增長，錄得超過3,000萬次。該數據反映出，商場要維持高人氣，不僅對收集得來的帖文量（Buzz）、互動量（Engagement，包括留言、分享和讚好量）及情感分析 （ Sentiment Analysis ）導向為箇中關鍵。

以優惠券創造話題 帶動貼文增長

報告指出，海港城商場於期內多次推出「Rewarding Every Day」及「#Hcfood Sharing Rewards」，鼓勵顧客到商場消費回贈優惠券，以及到食肆用餐「打卡」發帖文以贏得美食優惠券，令商場期內約1.3萬則帖文中，提及海港城優惠券的話題佔數最多，僅在上半年，已達去年全年的73%。

明星與KOL帖文效應帶動互動量

研究亦發現，互動量最高的約1萬條帖文當中，接近七成由藝人明星及KOL發出，其帖文互動量更佔上半年總數量超過六成。國際金融中心在上半年的2,682條帖文中，有三成與明星及KOL出席商場品牌活動有關，但這三成的帖文量已為商場帶來超過40萬的互動量，貢獻整個商場於上半年互動量的80%，有助其成爲第15位互動量最高的商場。

由此可見，若商場直接與藝人明星或KOL合作，邀請他們出任形象大使或代言人，可望直接提高商場的網絡互動量，進一步提升商場競爭力。

吸納取得較多顧客正面情感商戶

此外，研究指顧客對某商戶的情感指數，會直接影響商場的人氣。以時代廣場為例，其超過9.8萬則有關商場及商戶的留言中，過半數顯示出正面情感。

Wisers行政總裁車慧詩表示，大型購物商場投資龐大，更涉及眾多商戶利益。在疫情逐漸常態化、限聚令逐步放寬的今天，要有效地發展網絡營銷，維持商場高人氣，必須充分掌握解讀大數據的法門，了解網民與消費者心態不再單單計較帖文多寡，還要進一步剖析帖文背後的互動量與情感分析，才能作出精確的商業決定，與商戶攜手在芸芸同儕中脫穎而出。