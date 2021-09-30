富力地產曾彈逾14%　獲大股東注資組合營公司

富力地產（2777）今日一度漲14.5%，高見5.84元，截至早上11時22分，其股價仍報5.69元，升11.6%，成交額達8,080萬元。

富力地產周三（29日）晚宣布，與主要股東李思廉及張力成立合營公司，公司與主要股東將共出資最多212億元（人民幣．下同），以物色及共同投資項目開發及物業相關投資。

富力地產兩名主要股東將認購合營公司的49%權益，而富力將佔51%，並按各自持股比例向合營公司注資，即分別的財務承擔為104億及108億元。

公司認為，合營安排反映主要股東對集團發展及前景的承擔及信心。

待合營安排完成後，主要股東的直接股權參與將被視為長期投資注資。承接日前有關主要股東可能提供最多80億港元財務支持的公告，目前預計主要股東的總承擔為104億元，集團的流動資金及財務結構將於合營安排完成後得到全面改善。

根據截今年8月底的內部財務資料，集團備考淨資產負債比率將降至103%。截至昨日，主要股東已提供約53.8億元財務支持，將用於結償合營安排項下主要股東的部分承擔。

富力地產稱，按公司年內餘下時間的財務計劃，管理層預期淨資產負債比率將較內部目標提前進一步下降。合營安排可使集團財務結構更完善及健康，有利其長遠發展。