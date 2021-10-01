港股第三季累瀉逾4000點！　今季反彈機會極大　黃敏碩力薦一板塊

回顧港股第三季表現，可謂「慘不忍睹」，全季最終收跌4252點，高低波幅達5087點，創去年首季爆發疫情以來最大跌幅的季度。



港股經歷如此弱勢的第三季，踏入第四季，是否意味已經見底？面對美國最快今年11月宣布開始減少買債規模，加上內地經濟增長持續放緩，當前港股是否見底仍言之尚早。專家認為，有個別板塊值得留意，例如受惠近期油價上升的石油股，以及早前「血洗」的本地地產股。



今年第三季，恒指在季內首個交易日（7月2日）開報28859點，但竟已盡見季內最高位，而當日最終收跌517點，並以「大陰燭」收市。

及後恒指反覆下瀉，日前更低見23771點，季內跌幅高達5088點，弱勢堪比2020年爆發新冠疫情的首季，以及2015年第三季A股股災之時。

港股最終單季瀉逾4000點，根據記者統計，過去十年亦只有發生過三次，包括2011年第三季、2015年第三季、2020年第一季，分別下跌4805點、5403點、4586點。

近十年僅三個季度跌幅超過4000點，根據歷史經驗，往後一個季度均出現升幅。（Bloomberg）

近十年僅三個季度跌超4000點

參考這三次歷史經驗，或許能讓投資者有所啟示。在這三個季度之後的一個季度，恒指三次全都錄得回升，但升幅較為平淡，只有約800點至1000點，未能收復前一季度的跌幅。

另外，雖說往後一季最終錄得升幅，但不代表恒指已經見底。以2011年為例，第四季最終回升841點或4.79%，但季內低位較第三季曾低出逾800點，反映之後一季有可能進一步尋底。

摩根士丹利早前發表報告表示，由於今年第四季中國企業的盈利不確定性正在增加，短期內對大中華板塊保持審慎看法，基本預測情況下，今年恒指的目標降至24400點。

第四季市場焦點之一包括美聯儲11月宣布開始減少買債規模。（視覺中國）

Q4關注聯儲局「收水」、陸經濟放緩

除了面對中國的企業盈利有可能下滑之外，近來內地「限電」的政策，以及房地產的債務危機，亦令市場對中國今年下半年經濟增長速度放緩的憂慮增加。其中，高盛最近已經兩度下調中國經濟增長預測，最新削至7.8%。

另外，市場更關注的是美聯儲最快11月宣布開始減少買債規模，意味加息周期將至。近期美股亦在高位出現顯著回調，三大指數紛紛失守50天線，並力圖重上支持位但失敗。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，以一年波幅達8000點計，恒指未來仍可能下試23000點水平。

光大新鴻基：恒指或試23000點

對於美國即將減少買債，加上美股愈趨波動，光大新鴻基認為不利港股投資氣氛，短期不宜太樂觀。對於第四季展望，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，未來數月港股前景甚為不明朗，要留意恒大違約與否、香港樓市政策變化等因素。技術上，恒指雖然跌至23771點的超賣水平，但尋底格局未變，以一年波幅達8000點計，恒指未來仍可能下試23000點水平。

不過，該行強調恒指在市盈率及市帳率方面均已回落至吸引水平，相信中長線進一步下跌的空間其實有限，故投資者於24000點以下或可分段建倉，逐步吸納優質股份。行業方面，溫傑認為繼續以國策受惠股為主，仍然看好新能源相關股份，包括信義玻璃（0868）。

中國多地出現「拉閘限電」情況，東北地區甚至出現居民用電被限，令居民生活受到影響。（微博）

「限電限產」成第四季關鍵因素

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則認為，資本市場對於聯儲局加息、恒大債務違約等問題，已有一定心理準備，然而最近內地「限電限產」對中國下游產業的影響存在不確定性，相信第四季股市將受限於此因素。

對於第四季恒指的走勢，黃敏碩不排除會再尋底，主要考慮到內地「限電限產」對經濟帶來的負面影響。不過，他認為即使跌穿9月低位23771點，亦距離今年低位不遠，相信23000點已見支持，料今年第四季將於23000點至26000點之間上落。

板塊方面，黃敏碩認為「三桶油」可睇高一線，當中更看好油氣業務較強的中石油﹙0857﹚，以及積極發展氫能的中石化﹙0386﹚，「睇落舊經濟，但做緊新能源」。然而，他認為中海油﹙0883﹚雖然有「回A」的炒作概念，但其與油價關連度較大，表現未必及其餘兩桶油。

黃敏碩睇好新世界（0017），認為其於國內發展取態積極，同時有穩定派息。（資料圖片）

黃敏碩薦地產股 睇好新世界

第四季港股另一大投資主題，黃敏碩認為本地地產股並非前景悲觀，他認為第四季整體經濟滯脹壓力大，有利物業磚頭，當中特別看好新世界（0017），認為其在內地發展取態積極，同時有穩定派息，相信有增長亦有息收，同時看好頻頻在內地發展的希慎（0014）及恒隆地產（0101）。

他更提到，近日恒基﹙0012﹚聯席主席李家傑入股內房中國奧園（3883），反映有實力的「大孖沙」已經注意到近期弱勢的內房股有投資機遇，建議投資者亦不妨留意。