盤點美國10大增長最快又毋須大學學歷職位　最高年收入逾6萬美元

「知識改變命運」，惟近年有種說法是社會出現「學歷通脹」，指經濟發展和教育體系完善，擁有學士、碩士，甚至博士學位的人愈來愈多，但高學歷需求的工作卻供不應求，令高學歷者「向下流動」，從事低學歷需求、低薪的工作，甚至失業。

與此同時，據《CNBC Make It》引述數據指，過去十年，美國大學成本增加約25%，令學生債務飆升；美國人目前欠學生貸款超過 1.73 萬億美元。 不過情況或有改變，未來部分行業未份需要大學學歷，就達到入行門檻，意味未必需要負擔昂貴學貸就可找到一份收入不錯的工作。

《CNBC Make It》引述美國勞工統計局一份報告，就統計出未來十年，市場需求增長得最快，但同時亦不需要學士學位的工作，其中很多只需高中文憑、副學士學位或大專非學位證書，而這些大專非學位課程通常在兩年內完成，並教授特定技能或知識。

報道分析，有三大趨勢推動相關的工作崗位增加，包括1）對可持續能源的需求增加；2）人口老齡化，以及3）新冠病毒大流行期間，重新燃起大眾對養生的興趣。

氣候變化對可持續能源的需求，令風力渦輪機服務技術人員及太陽能光伏安裝人員，有望將成為十年來增長最快的工作之一。另外「嬰兒潮」開始步入退休年齡，職業治療助理、物理治療助理，及個人護理助手等將成為行業關鍵角色。

物理治療師「助理」與「助手」有分別

美國勞工統計局局長Michael Wolf 進一步解釋，「物理治療師助理（Physical therapist assistants）」和「物理治療師助手（Physical therapist aides）」具有不同角色：助理為患者提供護理，助手則不會參與護理服務，而是專注於設置設備、完成辦公室文書等行政工作。

受新冠病毒影響，人們出現倦怠和孤立感，令他們投資更多於按摩，或一些自我充實、進修課程等個人服務，令按摩治療師和教師的需求增加；在眾多行業之中，物理治療師助理成收入最高的行業，年收入大位數達62,940美元。

美國勞工統計估計，醫療將成為當地未來十年增長最快的行業之一。（資料圖片）

兩大工種主導經濟 年薪逾10萬美元

另外，報道又指，疫情暴露美國醫療保健系統及企業在IT運營層面上的弱點，估計這兩個領域的工作更受歡迎，據美國勞工統計局猝數據，執業護士、醫療和健康服務經理、精算師、數據安全分析師等會成為美國未來十年增長最快、年薪逾10萬美元並主導經濟的行業。