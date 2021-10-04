中國恒大與恒大物業今早停牌　暫未透露暫停交易原因

撰文：翟梓謙
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中國恒大（3333）與恒大物業（6666）今早宣布停牌，未有透露暫停交易的理由。

惟恒大旗下另一家子公司恒大汽車（0708）則未有宣布停牌。

中國恒大
恒大物業（6666）
恒大汽車
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