港股十月開局全日瀉539點　恒大汽車逆市爆升29%　醫藥股成重災區

踏入10月第一個交易日，亦是「傳統魔咒月」。港股波動勢會否有所改變？市場將繼續關注內地及本港房地產調控，加上周三（6日）施政報告，相信一眾地產股將是一本周焦點。



比亞迪（1211）、理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）昨晚公布交付量數據，惟理想汽車的交付量不如理想，可留意今早股價。



【16:10】恒大汽車逆市爆升29%

港股國慶假後插水，恒指全日瀉539點或2.19%，收報24036點，險守二萬四。恒生科指跌127點或2.09%，收報5973點，失6000點大關。恒生國指跌205點或2.35%，收報8521點。大市成交額1,132.92億元。

多個板塊下滑，尤以醫藥股最為嚴重，當中康希諾生物（6185）全日插22.9%，收報212元，跌至今年1月以來低位。復星醫藥（2196）亦跌19.1%，收報32.4元；諾誠健華（9969）挫16.9%，收報17.5元；另藍籌藥明生物（2269）瀉8.6%，收報115.6元，亦為藍籌中表現最差。

新世界發展（0017）逆市反覆靠穩，全日升2.36%，收報32.6元，企上10天線，成交額2.38億元，冠絕藍籌。

恒大（3333）及恒大物業（6666）均宣布停牌，恒大汽車（0708）則逆市升29.14%，收報3.9元；聯想（0992）全日升9.8%，收報9.19元。

另外，ATMX均下降，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾3%，分別收報137元及236.8元；小米（1810）亦跌3.7%，收報20.55元；騰訊（0700）跌0.95%，收報457元。

【15:32】阿里巴巴續尋底

阿里巴巴（9988）續尋底，曾低見137.6元，跌3.2%，成交額達42.99億元。

燃氣股亦下挫，中燃（0384）挫8.5%；新奧能源（2688）插8%；昆侖能源（0135）挫7%；新天綠色能源（0956）跌近7%；華潤燃氣（1193）跌7.3%。

恒指仍挫604點或2.46%，報23971點。恒生科指亦跌137點或2.25%，報5964點。

【14:25】恒大汽車飆三成

恒大汽車（0708）一度飆逾三成，高見3.97元，直迫4元。現報3.88元，仍升28.48%。

恒指午後續跌逾600點，現報23961點，成交額暫為845.37億元。

【14:00】藥明生物差絕藍籌

港股午後仍瀉逾500點，惟守住24000點大關。恒指現報24016點，挫558點或2.27%；國指報8518點，挫207點或2.38%；科指報5985點，挫115點或1.9%。大市成交額799億元。

藥明生物﹙2269﹚瀉8.9%，成表現最差藍籌，另外，信義玻璃﹙0868﹚、中生製藥﹙1177﹚、舜宇光學﹙2382﹚及海底撈﹙6862﹚分別瀉8.2%、6.2%、5.3%及5%。

阿里﹙9988﹚報138.9元，跌2.3%，未能收回140元大關。

【12:00】藥明生物瀉近8%

港股10月開局不利，恒生指數今早曾瀉最多667點，低見23908點，曾失10天線，中午收報24022點，半日跌553點或2.25%；恒生科指；恒生國指；在缺北水下，大市成交額661.95億元。

中午收市僅5隻藍籌錄得升幅，分別為新世界發展（0017）、恒基地產（0012）、中國海洋石油（0883）、百威亞太（1876）及中國海外發展（0688），升幅為1.88%、0.67%、0.46%、0.4%及0.34。

科技股大跌，當中阿里巴巴（9988）再次尋底，低見138.1元，半日跌2.3%，午報138.9元。美團（3690）回吐近4%，午報236.8元；小米（1810）亦挫近4%，午報20.5元；京東（9618）跌近3%，報274.8元；騰訊（0700）跌0.7%，午報458.2元。

醫藥股大瀉，藥明生物（2269）大跌7.7%，午報116.8，成交額17.29億元，為表現最差的藍籌。第二差為中國生物制藥（1177）亦挫6.04%，午報6.07元。

體品股亦持續受壓，安踏（2020）跌4.9%，午報139.6元；李寧（2331）跌3.16%，午報87.3元；特步（1368）跌2.4%，午報10.64元。

汽車、電力及濠賭股亦受挫。比亞迪（1211）微跌0.4%，午報242元；華潤電力（0836）挫逾7%，午報20.8元；銀娛（0027）跌1%，午報39.6元。

恒大系中，恒大（3333）、恒大物業（6666）停牌，恒大汽車（0708）則倒升逾一成，午報3.34元。

【11:12】平保挫逾4%

港股持續徘徊於24000點，現報24040點，仍挫535點或2.18%；大市成交額暫571.82億元。

友邦（1299）跌3.2%，報87.05元；平保（2318）亦挫4.5%，報50.85元。

建行（0939）跌2.15%，報5.46元。

【10:47】聯想續升近9%

恒生指數二萬四拉鋸，現報24082點，仍瀉493點或2.01%；恒生科指亦跌92點或1.51%，報6009點。

聯想（0992）續升近9%，高見9.2元，現報9.12元。

中遠海控（1919）跌6.4%，報11.18元。

【10:35】醫藥股大瀉

復星醫藥 （02196）一度急挫逾兩成，低見31.6元，現報33.8元，仍瀉15.6%；此前有報道指口服新冠藥申請緊急使用。

康希諾生物（6185） 最新跌逾17%；藥明生物 （2269） 跌逾7%；復星醫藥（2196） 跌逾15%；中生製藥（1177） 跌逾6%，曾低見6.03元，現報6.09元，仍跌5.7%。

【10:09】騰訊倒跌逾1%

騰訊（0700）倒跌1.3%，報455.4元，成交額23.6億元。

【10:02】恒指再失守24000點 科指跌穿6000點大關

恒生指數一度跌穿24000點，低見23993點。恒生科指亦跌130點或2.14%，報5970點，亦失守6000點大關。

阿里巴巴（9988）破底跌穿140元，現報139元，跌2.25%，成交額17.67億元。

【09:49】藥明生物瀉逾7%

恒指續跌逾500點，現報24069點。

藥明生物（2269）大瀉7.12%，報117.5元，成交額達7.1億元。

【09:41】恒指早段急挫逾400點

大市早段跌逾400點，恒指現報24174點，跌401點或1.63%；科指跌1.28%，報6023點。

騰訊（0700）靠穩升0.35%，報463元，阿里巴巴（9988）倒跌0.63%，報141.3元；美團（3690）亦跌1.8%，報242.2元，小米（1810）挫逾3%，報20.7元。

平保（2318）急挫3.7%，報51.25元。

吉利（0175）瀉3.6%，報21.55元。

碧桂園（2007）、華潤置地（1109）分別跌逾3%及1%。

【09:20】恒生指數低開96點

恒生指數低開96點或0.39%，報24478點；恒生科指低開47點或0.78%，報6054點；恒生國指開報8668點，跌57點或0.66%。大市成交額達54.55億元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布今早停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開跌6%，報2.84元。

騰訊（0700）高開1.9%，報470元；美團（3690）開跌1.7%，報242.4元；阿里（9988）彈升0.9%，報143.5元；小米（1810）跌1.6%，報21元。

滙豐（0005）微跌0.9%，報40.6元；平保（2318）挫1.4%，報52.5元。

聯想（0992）逆市飆7.5%，報9元。

汽車股方面，比亞迪（1211）漲逾1%，理想汽車（2015）大升3%，小鵬汽車（9868）亦揚2.44%。