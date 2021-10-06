新西蘭央行加息0.25厘　將削減部份貨幣刺激措施　惟紐元照跌

新西蘭央行宣布加息，息口由0.25厘加至0.5厘，同時延續在今年8月的聲明，認為削減部份貨幣刺激措施，以維持當地通脹低企及確保就業處於充份狀況。央行於聲明內指出，預期未來將會進一步削減貨幣刺激措施，惟會視乎中期通脹及就業情況而定。

不過新西蘭央行公布議息結果後，兌美元轉弱，最新報0.6954，跌0.13%。

新西蘭央行於聲明內指出，目前全球經濟活動正復蘇，主要受到具支持性質的貨幣及財政措施﹑疫苗接種率增加促使更多限制人口流動的措施放寬。可是來自新冠肺炎的影響，令經濟前景仍存有不確定；加上成本壓力持續，導致部份央行開始削減貨幣刺激措施。

聲明亦有提及該國的公共衛生措施，正推動該國疫苗接種率逐步提高；隨著接種率提升，未來數年當地經濟活動受到與病毒相關的破壞將會下降。

該行聲明指出，目前有關新冠肺炎的限制措施，不會對當地通脹及就業情況的中期展望有明顯轉變，又指出當地經濟仍受到產能壓力影響，特別是在勞工市場方面。同時指出從多項數據反映出，當地經濟表現相當強勁。

在談及通脹走勢時，新西蘭央行指出，當地通脹水平將會超出4%，隨後才回落至中期看法的2%水平。短期通脹壓力主要受到油價高企﹑運輸成本上揚及供應不足左右。可是當地核心通脹及中期通脹預測，仍處2%。