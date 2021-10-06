譚仔國際（2217）暗盤曾跌超一成　　聶Sir：有貨者「揸住先」！

譚仔國際（2217）明日（6日）掛牌，以下限3.33元定價，個別券商今日（6日）開放暗盤交易。根據富途暗盤顯示，譚仔國際股價收報3.14元，插5.71%；於輝立暗盤低見2.94元，跌超一成，收報3.08元，跌7.5%，一手1000股，每手帳面最多蝕390元。

該股以接近招股價（3.33至4.17元）下限定價，每股3.33元。一手（1,000股）中籤率7.14%，認購15手﹙15,000股﹚始穩中一手。香港公開發售部分錄得78,112份有效認購，合共認購9.909億股，超額認購28.58倍。由於超額認購達15倍或以上但少於50倍，經重新分配後，香港發售股份總數將增至1億股，佔全球發售的30%。

譚仔國際暗盤表現不佳，華盛證券分析師聶振邦表示，與大市近來低迷有關。（資料圖片）

聶Sir：有貨者可「揸住先」

譚仔國際暗盤表現不佳，華盛證券分析師聶振邦表示，與大市近來低迷有關，料譚仔首掛都會跟隨大市走勢。由於港股今日低收137點，收市報23966點，明日反彈機會大，倘若恒指能重上二萬四，譚仔首掛或能升一成。

聶振邦又指，綜合多個交易平台，譚仔暗盤收市價波動不算大，未跌穿3元，再者此次譚仔以招股價下限定價，市盈率14倍，與其他大型連鎖飲食企業相近，「甚至低過大家樂市盈率23倍」，中長線有投資價值，「有貨者可揸住先」，「冇貨者」待股價在2.6元至2.8元之間再入市。