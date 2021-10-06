施政報告｜畢馬威：香港須在政策及制度上創新　捕捉中港機遇

《施政報告》出爐！是次報告強調「融入國家發展大局」，畢馬威中國香港區資本市場諮詢組合夥人梁思傑表示，同意中港發展息息相關，隨着內地更多優惠政策出台，香港須在政策及制度上創新。

《前海方案》提升港在國際競爭力

梁思傑指，《十四五規劃綱要》規劃大力支援香港成為國際創新科技中心，同時《前海方案》擴大了對港澳服務領域開放，並在金融及科技創新等方面促進共融。他認為，香港若能與前海地區各地協調發展，完善整個創科的產業鏈，將可提高香港在國際的競爭力，例如是加強在推動現代服務業與製造業融合發展、科技發展體制機制創新等方面的能力。

梁思傑認為，前海擴區後將匯聚海港、空港、國際會展中心等，產業類型和基礎更趨多元化，可為港優勢產業帶來更大拓展空間，區域內各地可進一步加強規劃與規則銜接，實現互補，例如香港地區在科研、吸引國內外人才和知識產權保護等方面有豐富經驗，而深圳、東莞是先進製造技術的基地，可透過研究推動商品生產。

香港會計專業成三地重要角色

他又指，會計界專業人士在推動粵港澳大灣區建設中扮演著重要角色，若能加強港澳和內地會計人才的交流與合作，將有力推動中國會計行業整體國際化。未來，三地可以更好的利用對國際會計準則的了解，幫助中國的會計制度和國際接軌。

梁思傑補充，香港經濟以服務業為主導，會計在其中起了非常關鍵的作用，當赴港集資的內地企業愈來愈多，香港會計師將有更多機會到內地發展。香港金融體系管理制度穩定，充分發揮通往內地和國際市場的雙向門戶角色。