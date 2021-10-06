施政報告｜董事學會稱政府須更關注民生　發展經濟

行政長官今早發表施政報告，表示香港已經由亂轉治，囘到正軌，並展示了新氣象，勾畫了新佈局。香港董事學會認爲，管治既已恢復正常，更須關注民生，發展經濟。

北部都會區 深港雙城三圈新佈局

行政長官宣佈，政府會在今日同步公佈《北部都會區發展策略》，對接壤深圳的新界一帶作出跨越兩地的行政界綫的策略規劃。我們認爲，新界北部的規劃，過去存在太多以香港為中心的視角而做出的構想，但隨著十四-五規劃佈局、大灣區社會經濟融合的大勢，原來的邊鄙，越來越具備經濟發展戰略的中心位置。北部都會區亦會秉承運輸基建先行的發展模式。其中，連接洪水橋至前海的鐵路，將有助港商、專業人士更好利用前海服務業深化改革所能帶來的機遇。

重組決策局 提升管治效能

行政長官指出，為切合施政重點，應考慮重組決策局，並將準備重組方案，供下屆政府參考。其中，設立文化體育及旅游局，可以統合文化體育事務，創業產業和旅游業。分拆運輸及房屋局，可以讓兩大政策範疇更獲得專注。至於擴大創新及科技局成爲創新科技及工業局，銳意凸顯由創科推動本港再工業化的發展，對香港實體經濟的多元發展會有益處。

行政長官承認，政府對於訊息發放及政策解説方面，需要改善。董事學會同意行政長官所説，讓市民更快掌握政府政策和最新情況是管治重要一環，但正如在今年的施政報告建議中所提到，官員更需留心政策措施對市民所能造成的影響和感受而非為滿足部門官僚的程序要求，更要用實際行動展現服務市民的熱誠。

土地與房屋

解決香港民生問題，撇不開土地與房屋供應。學會相信，隨著較多單位落成，應該可以為市民尤其年輕家庭重建置業階梯。增加公營房屋比例，可以讓亟需公屋單位以滿足基本住屋需要的人士能快些達成上樓願望。

增加房屋單位的進度，端視乎土地供應。去年的《施政報告》已經提出，要加快土地發展程序，理順從簡，加强部門協調，壓縮「生地」變「熟地」和住宅樓宇落成的時間表。而今年提出的北部都會區發展規劃，會在未來日子提供若干土地供興建房屋單位。政府也會采取其它措施加快土地供應，例如檢視綠化地帶、釋放新界祖堂地、延伸補地價標準化至適用于新界土地、延長活化工廈措施及重建舊屋邨等。

安寧社會 有利吸納人才

行政長官決定增加「優秀人才計劃」配額，並按照人才清單檢討結果，就未來香港經濟發展的重點如金融、創科、文化藝術和護理科學等領域新增或調整了專業的涵蓋範圍。這些措施，有助吸引各地人才來港工作。