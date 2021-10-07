建銀國際料年底前最高見26500點　籲增持公用及新能股

建銀國際發展第4季港股投資展望，指出受到監管政策及信用風險事件影響，盈利預測已經過兩輪下調後，恒指預測市盈率為12倍左右，相信往後跌幅有限；並預期大市在本季內觸及今年低位後會出現反彈，年底前將於22660至26500點之間上落。

建銀國際又指出，中國恒大（3333）並非中國版的「雷曼時刻」，預期未來一個月，市場人士將聚焦恒大美元債付息寬限期內，會否落實債務問題解決方案，以免風險蔓延。

該行又指出內地地產行業及限電安排，拖累下半年經濟，預料10月底政治局會議及年底召開的中央經濟工作會議，將成為重要的政策微調窗口。

該行亦表示，若美國企業第3季業績不及預期風險增加，美國國會就政府債務上限及財政刺激方案，以及加稅議案等進行拉鋸，對美股及環球資本市場帶來顯著波動。同時又預期美國聯儲局有較大機會將於下月公布縮減量化寬鬆方案，並於今年12月實施；隨著聯儲局縮減買債計劃行動，美債孳息率升勢將告一段落。

該行預議投資者在短期內加強防禦﹑優化持倉，適度增持公用﹑能源﹑新能源，並逢高位減持有色金屬﹑原材料及航運股，以及在低位收集財務穩健﹑估值吸引的中資地產﹑物管及銀行，精選業務能見度較好的科技及消費成長類的股中的龍頭。