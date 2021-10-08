摩根大通料股債齊跌風險升温　通脹或持續到明年

摩根大通（J.P.Morgan）分析師認為，持續的通貨膨脹可能引發債券和股票同步下跌，從而讓那些使用固定收益證券來保護投資組合免受股市下跌影響的投資者倍感頭痛。

據《彭博》報道，9月份債券市場的拋售恰逢標普500指數下跌4.8%，這種齊跌走勢打擊了多資產投資者。摩根大通追蹤的一籃子風險平價基金當月下跌3.6%。貝萊德（BlackRock）的60/40目標配置基金下挫2.5%，創下3月份以來的最大單月跌幅。可是這種痛苦可能還沒有結束。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou等最近給客户的一份報告中指出，隨着供應瓶頸和大宗商品價格持續上漲，通脹意外可能會持續到2022年。

雖然債券與股票的關係背後有許多因素在起作用，但將它們聯繫在一起的是對經濟增長的看法。在過去幾十年，經濟增速低迷促使美聯儲實施貨幣刺激政策，從而推高了債券和股票的價格。

現在人們擔心的是，貨幣政策將成為放緩經濟以平息通脹疑慮的一種方式。而且，利率上升將給債券和股票帶來相似的痛苦。

或要透過期權淡倉以對沖風險

策略師們表示，如果債券繼續失去緩衝股市跌勢的能力，那麼風險平價基金、平衡型共同基金和養老基金可能需要考慮更昂貴的對沖股票風險的方法，例如購買股票期權淡倉 。

他們還說，美元是一個有價值的對沖工具，因為它與股票走勢有着極深的負相關性。

「事實上，美元在我們客户的對沖交易中佔據顯著地位，即使是隻做多的客户也提到使用美元好倉倉位來對沖股票下行風險，」策略師們表示。