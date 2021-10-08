反壟斷｜美團遭市監總局罰逾34億人幣　公司︰將以此為戒

市場監管總局﹙市監總局﹚公布，依法作出行政處罰決定，責令美團﹙3690﹚停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元﹙人民幣，下同﹚，並處以其2020年中國境內銷售額1,147.48億元3%的罰款，計為34.42億元。

市監總局指出，今次罰則，主要考慮《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素。

同時，市監總局向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台佣金收費機制和演算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位，實現規範創新健康持續發展。

促保障「二選一」行為實施

市監總局指，2021年4月，該局依據《反壟斷法》對美團在中國境內網路餐飲外賣平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。

該局稱，經調查後，2018年以來，美團濫用在中國境內網路餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協定，並通過收取獨家合作保證金和資料、演算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

美團︰誠懇接受 堅決落實

美團在公眾號回應稱，已收到了國家市場監督管理總局對美團作出的行政處罰決定。對此，公司誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕「二選一」。美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。