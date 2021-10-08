瑞聲股價創近8年低　預告Q3純利削半　分析︰限電影響Q4才反映

瑞聲科技（2018）周四晚發公告，預計今年第三季純利大減51%至61%，跌至1.66億至2.1億元人民幣，管理層歸因於期內錄得滙兌損失或滙兌收益大幅減少，同時指出新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及國內客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，也對今年第三季度的淨利潤帶來重大不利影響。

今日瑞聲股價急插近一成五，低見31.15港元，創自2013年11月以來的近八年新低；收市則報31.95港元，挫12.6%。

瑞聲科技董事總經理莫祖權（右）。（余俊亮攝）

瑞聲料Q3純利按年大跌逾五成

翻查瑞聲科技的業績報告，集團去年第三季度，錄得單季滙兌收益9,159萬元（人民幣．下同），而季內溢利為4.3億元，滙兌收益佔比高達21.3%。

至於瑞聲最新的公告，預告今年第三季應佔溢利預期降至1.66億至2.1億元，按年大減51%至61%，當中滙兌收益很大程度上導致集團今年第三季的淨利潤減少。

根據統計數字顯示，近五年來瑞聲科技的滙兌收益累計錄得約2.4億元，當中最顯著正是去年第三季，錄得9,159.2萬元滙兌收益。翻查當時的離峰人民幣滙價，7月初至9月底離岸價由7.06水平，反覆升值至6.78水平，季內升值約4%。

至於統計近五年錄得最大的滙兌虧損，則是2017年第二季，虧損約1,274.7萬元。

去年第三季瑞聲錄得近五年來最大的滙兌收益，涉及9,159萬元。（Bloomberg）

近五年最大滙兌虧損僅1,200多萬

在去年第三季滙兌收益的高基數下，今年相關收益大幅下降，因此瑞聲預告今年甚至可能因為出現滙兌虧損而導致純利大減，並不令人意外。

而假設瑞聲科技今年錄得相當於近五年最大的滙兌虧損，也大約只有1,200多萬元，相比去年9,159萬元的收益，一來一回之下，對純利的影響亦只有約1億元。

而瑞聲預期第三季純利降至1.66億至2.1億元，即較2020年同期減少2.2億至2.64億元。計及上述所提到有可能因滙兌虧損對純利產生的負面影響，按此估計因經營業務純利下降亦涉及超過1億元。

市場研究機構IDC公布，今年第二季中國智能手機市場出貨量約7,900萬部，按年下跌10%。（Getty Images）

分析師：「限電限產」影響仍待Q4反映

善恆證券策略師鄭昆侖認為，瑞聲發出第三季度的「盈警」，除了公告提及到的滙兌因素導致純利大減之外，更是讓人憂慮的是，有關國內經營成本上漲、晶片短缺、需求減弱等問題。

鄭昆侖提到，瑞聲科技今年第一季純利錄得5.32億元，第二季已縮至3.89億元，如果第三季進一步下調至1.66億至2.1億元，反映瑞聲科技的基本業務或出現問題。

市場研究機構IDC公布，今年第二季中國智能手機市場出貨量約7,900萬部，按年下跌10%。鄭昆侖相信，手機零件供應廠商生意難做，而內地「限電限產」在9月尾才出現，相信有關影響要在第四季才能反映，故前景更令人擔心。

美銀證券關注手機零件原材料短缺，導致供應鏈受破壞。（路透社）

美銀大劈目標價 評級降至「跑輸大市」

美銀證券發表最新研究報告，下調瑞聲評級，由「買入」削至「跑輸大市」，目標價由60港元大劈至33港元，以反映預期2021至23年盈利削減19%至22%。

報告提到，瑞聲科技預計第三季盈利按年大跌51%至61%，中位數約1.88億元，較該行及市場平均預期分別低出60%及65%。該行點出當前風險，包括中國智能手機需求疲弱，有機會持續至2022年上半年；原材料短缺導致供應鏈受破壞；以及疫情和中國電力短缺的困境。