港股弱勢難擺脫？　投資者宜先求穩　Q4可關注兩隻績優股｜伍禮賢

港股第三季受多個板塊表現拖累，恒指走勢一浪低於一浪，季內最低見23771點，創下今年內新低，恒生指數全季累計跌4252點或14.7%。港股經歷第三季度的調整走勢後，目前仍未有效擺脫弱勢格局。在宏觀投資環境層面，內地對行業的監管政策、能耗雙控政策、內房行業資金鏈偏緊、美國縮減買債的落實，以及中美關係等多重因素，仍在一定程度上為港股走勢帶來潛在影響。

另一方面，以過去指數估值對比，目前恒指已處於較低估值水平。現時恒指對應明年底預期市盈率只有10倍多，而市淨率更處於近年來的低位。因此，港股在相對較低的估值之下，某程度上限制未來再進一步大幅向下調整的空間。

由於大市短期走勢仍以構築底部為主，投資者不妨先求穩再求勝，關注一些具良好業績，從而為股價帶來估值支持的股份。筆者按此思路，在此介紹兩隻股份供讀者關注。

創科實業上半年多賺57.9%至5.24億美元，期內營業額按年升52%至63.94億美元，其中旗艦品牌Milwaukee錄得61%的增長。（圖片來源：公司官網）

創科基本面強勁 估值具抗跌力

創科實業（0669）為一家生產電動工具、配件、手動工具、戶外園藝工具等產品的企業。作為港股的傳統出口股之一，創科實業營業額大部分來自海外，以今年上半年業績為例，集團63.9億美元的營業額，約76.4%的佔比來自北美洲，接近15.9%的佔比來自歐洲。如果以產品類型來看，集團最大業務來自電動工具分部，佔總銷售額約91.0%。

創科實業股價在二級市場表現強勁，其從2008年開始走出超過13年大升浪，這與其過往業績表現息息相關。截至今年上半年，集團已連續12年個上半年營業額創新高，而毛利更連續13年個上半年錄得增長。集團業績的增長主要源自其快速創新產品的研發系統，並幫助集團在成功拓展市場份額的同時，持續提高毛利率。而上半年集團在環球不同主要地區的銷售均錄得全面的強勁增長，反映旗下產品具較廣的市場認可度。

預期未來集團的業績仍將延續增長趨勢，從而為股價帶來強於大市的表現。建議持有投資者可待股價回落至150元附近低吸，中長線目標價180元，止蝕於130元水平。

網傳消息指，聯想集團停止向華為供應辦公電腦。聯想集團發聲明否認，並指將會訴諸法律行動。（視覺中國）

聯想業績理想 增長前景佳

聯想集團（0992）在2016、2017年經歷兩年的低迷期之後，從2018年開始再度恢復增長動力。而集團20/21財年報告，成為集團歷來業績最為強勁的一年，收入按年增長近兩成，升幅創下9年來最高；溢利增超過七成，達到歷史最高水平。而21/22財年首季，聯想延續強勁增長動力，收入及股東溢利分別錄得按年增長27%及119%。智能設備業務繼續成為近年業績增長的核心因素，財年首季智能設備業務集團的經營溢利按年增長43%，創第一季度的歷史新高。

除了智能設備業務具良好表現外，方案服務業集團（SSG）是聯想的新發展方向。自今年4月1日起，聯想組建一個全新的SSG，以推動行業智慧解決方案，作為公司轉型的核心驅動力，SSG是利用集團硬體的所有潛力以提供一條龍服務予客戶。而SSG業務於21/22財年首季，營業額按年錄得38%的大幅增長，利潤率達到22%，遠高於傳統智能設備業務7.5%的利潤率，料將有利於提升集團在未來幾年的整體盈利能力。

基於目前的良好業績表現以及未來的盈利前景，投資者不妨待股價回落至8.60元附近作中長線吸納機會，目標價9.50元，止蝕於7.80元。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份